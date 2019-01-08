Göklere doğru

Bir yolcu uçağında kabin ekipmanının tüm parçaları birbirine mükemmel bir şekilde oturmalı. Ama şimdiye kadar Etihad Havayolları’nda ekran muhafazaları ek bir işlem yapılmadan yerine oturmuyordu ve bu da Etihad için pek çok ek iş anlamına geliyordu. Siemens Orta Doğu, hava taşıtları parça üreticisi Strata’ya ekran muhafazalarının 3D baskı teknolojisi kullanarak üretilmesi için teknolojik bilgi birikimini sunarak danışmanlık yaptı. Katmanlı üretim olarak bilinen bu süreçte parçalar 3D tasarım verisine dayanarak katman katman, plastik, metal ya da başka malzemeler kullanılarak yapılıyor.

Yeni zorluklar

Siemens ilk kez havacılık sektörü için katmanlı üretimle parça imal eden bir müşteriye destek oldu. Bunun bir zorluğu da var. Siemens Orta Doğu Endüstri Müşteri Hizmetleri yöneticisi Assem Khalaili, “Ekran muhafazalarının takılmadan önce Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) tarafından onaylanması gerekiyor” diyor ve ekliyor: “Siemens’te bu sertifikasyon için bir sürecimiz bulunmuyor ama neyse ki ulaşım işimizdeki deneyimlerimizle bir süreç oluşturabildik. Çünkü demiryolları sistemleri için yedek parçalar da en üst emniyet sınıfında sertifikalandırılmak zorunda, bu da ekran koruyucularındaki süreçle benzerlik gösteriyor.” Siemens’in Strata ile anlaşması, şirketin divizyonlarının deneyimlerini paylaşma isteğinden doğdu. Enerji Üretim Hizmetleri, 3D baskıyı gaz türbinlerinin brülör kafaları için kullanan ilk divizyondu. Buradaki uzmanlar bilgilerini, Ulaşım Müşteri Hizmetleri’ne aktardı ve bugün bu divizyon teknolojiyi demiryolu endüstrisine yedek parça üretimi için kullanıyor. Bu iş birliği Siemens’in şirket içinde Katmanlı Üretimin Sanayileştirilmesi Programı’nın ortaya çıkmasını sağladı. Bu programda divizyonlar ve Kurumsal Teknoloji gelişmiş katmanlı üretim yapmak için birlikte çalışıyor. Strata bu girişimi fark etti ve Siemens’ten Etihad yedek parçalarının katmanlı üretimi için destek istedi. Böylece katmanlı üretim teknolojisi göklere ulaşmış oldu.

Ursula Derichs