Ankara öncü kent olacak

Ankara’yı bilişim, savunma sanayi ve ileri teknolojili sektörlerde öncü kent haline getirmek için çalıştıklarını belirten Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, “ATO olarak, 2 yılda üç ayrı çalışmayla toplam 3 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk” diyor. Geçmiş dönem icraatlarını ve gelecek dönem projelerini anlatan Baran, kenti dergimiz için değerlendirdi.

Ankara Ticaret Odası olarak Başkent’te bulunan ve sayıları 160 bine yaklaşan tüccar, sanayici ve girişimciyi temsil ediyoruz. Üye sayımız itibariyle Türkiye’nin ikinci büyük odasıyız. Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı üyeleri temsil eden, 67 ayrı meslek grubunda faaliyet gösteren ve sektörlerini temsil eden 181’i meclis üyesi olmak üzere 429 komite üyemiz, Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyeline ulaşabilmesi ve ticaretin geliştirilmesinin önündeki engellerin kaldırılması için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda 2019 yılı boyunca komitelerimiz 900 saate ulaşan 855 komite toplantısı gerçekleştirerek sektörlerine ilişkin bin 813 karar aldı. Bu kararlar yönetimimiz tarafından muhatabı olan ilgili bakanlık ya da kurum ve kuruluşa ulaştırıldı. Üye odaklı çalışma anlayışıyla verdiğimiz hizmetin kalitesini yükseltmek için Ankara Ticaret Odası’nda dijital dönüşüm çalışmaları başlattık. Ticaret sicil dosyalarını ve arşivimizi dijital ortama aktardık. Üyelerimizin hizmet binamıza gelmesine gerek kalmadan internet üzerinden belge alabileceği bir yapılanmayı kurduk. Şirket kuruluşunda ‘Tek Noktadan Hizmet’ uygulamasına geçtik. Eskiden şirket kurmak için noter, vergi dairesi, banka, SGK ve Ticaret Odası’nda yedi ayrı işlem yapılırken artık tüm bu işlemler tek noktadan, yarım saat gibi kısa bir sürede yapılabiliyor.

3 MİLYAR TL’LİK HACİM

Üyelerimizi sektörel gelişmelerden haberdar etmek ve işlerini daha iyi yapmalarına yönelik donanım kazanmalarını sağlamak için eğitimler, sempozyumlar, paneller düzenliyoruz. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi ile üyelerimizin KOBİ’lere yönelik hibe, teşvik, kredi ve desteklerden daha fazla yararlanabilmelerine katkı sağlıyoruz. Üyelerimize, ihtiyaç duydukları finansmanı, çok düşük maliyetlerle KOBİ Destek Kredisi aracılığıyla sağladık. Ankara Ticaret Odası olarak, 2 yılda üç ayrı çalışmayla toplam 3 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. Yaklaşık 14 bin üyemiz bu kaynaktan yararlandı.

34 DESTİNASYON

Ankara’nın verimliliğine katkı sağlayacak önemli bir konuyu da çalışmalarımızın merkezine koyduk. Yurt dışına direkt uçuşların artırılması yönünde gayretlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ve THY’nin iradesiyle çok olumlu sonuç verdi. Direkt uçuş sayıları mevsimsel hareketlenmelerle 34 destinasyona kadar yükseldi. 2019’da düzenlediğimiz ‘İkinci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ ile yöresel ve geleneksel ürünlerimizin önemine ve ticari potansiyellerine dikkat çektik. Dünyaya pazarlanmalarına yönelik bir kapı açtık. MARKA KENT ANKARA Üç yıldır gerçekleştirdiğimiz Ankara Marka Festivali’nin dördüncüsünü, 28-30 Kasım 2019 tarihleri arasında ‘Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’ adıyla yaptık. Marka ve markalaşmanın tüm yönleriyle ele alındığı birbirinden kıymetli isimlerin konuşmacı olarak katıldığı programla şehrimizi markalaştırmayı ve şehrimizden markalar çıkarmayı hedefimize koyduk. Bunların amacı, Türkiye’nin kalbi Ankara’yı Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı markasıyla Ankara’nın ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimi için de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

2023 HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ

Ankara’yı tüm kentsel sorunlarını çözmüş, katma değerli üretim gerçekleştiren; bilişim, savunma sanayi, medikal sanayi ve ileri teknolojili sektörlerde öncü; tarım ve gıda üretiminde lider; kongre, fuar ve sağlık turizminde dünyanın tanıdığı bir şehir haline getirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te belirlenen hedeflere ulaşmak ve Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için Ankara Ticaret Odası olarak her zaman üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme gayreti içinde olacağız."