“NACOPİ.COM İLE E-TİCARETE GİRİYORUZ"

Erpa Ödeme Hizmetleri, sanal ve fiziki POS, ön ödemeli kartlar, fatura ödemeleri ve uluslararası para transferleri olmak üzere fintek alanında faaliyet gösteriyor. Yazılım ihtiyaçlarını kendi üreten ve geliştiren bir teknoloji firması olarak müşteriler için ihtiyaçlarına özel çözümler sunmayı hedefliyor. Erpa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Abay, “Sektörde başarılı, işine hakim bir kadroyla elektronik para şirketimiz ve ErpaPay markası altında geliştirdiğimiz ürünlerimizle ödeme sistemleri alanında iddialı işler yapıp sektörde lider şirketler arasında olmayı hedefliyoruz” diyor. Bu doğrultuda Erpa Ödeme Hizmetleri, kendi yazılımını kendi üreten ve ödeme sistemlerinde bu sayede başarı kazanmış bir firma olarak e-ticaret alanına girmeyi planlıyor. “Yazılımını da bizim sağladığımız Nacopi.com’u hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diyen Abay, Nacopi.com’la kolay ve güvenilir şekilde alışveriş imkanı ve fiyat karşılaştırmalarıyla binlerce mağaza ve ürünü sunacaklarını açıklıyor. Erpa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Abay ile yeni dönem planlarını konuştuk:

Nacopi / ErpaPay’in kuruluş hikayesini alabilir miyiz? Türkiye’de bugün geldiğiniz noktada hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz?

Erpa Ödeme Sistemleri, müşteri çözümlerine fiziki POS, ön ödemeli kartlar, uluslararası para transferleri olmak üzere verdiği hizmetlerle fintek arenasında faaliyet gösteriyor. Yazılım ihtiyaçlarını kendi üreten ve geliştiren bir teknoloji firması olarak müşteriler için ihtiyaçlarına özel çözümler sunmayı hedefliyoruz. Şirketimiz Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik’e 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak BDDK tarafından 22.08.2019 tarihinde faaliyette bulunma izni verildi. 2019 yılında BDDK’dan ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşu lisansını aldığımız Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi ile şirketler grubumuz yükselen trend olan fintek sektöründe de ekim ayı itibariyle faaliyet göstermeye başladı. Sektörde başarılı, işine hakim bir kadroyla elektronik para şirketimiz ve ErpaPay markası altında geliştirdiğimiz ürünlerimizle ödeme sistemleri alanında da iddialı işler yapıp sektörde lider şirketler arasında olmayı hedefliyoruz. Şirketler grubumuzun misyonunu oluşturan en önemli unsur hizmet kalitemizi yüksek tutmak ve müşteri odaklı çalışmak. Bunun sağlamanın yolunun kalifiye insan gücü yaratmak olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple şirketimiz çalışanlarına sürekli kurum içi eğitim ve motivasyon programlarını uyguluyoruz. Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek kendilerini geliştirebilecekleri ortam sağlıyoruz. “Çalışanlarımızın bireysel başarılarının tüm şirketi etkilediği inancını taşıyoruz.”

Yol planınızda neler var?

Kendi yazılımını kendi üreten ve ödeme sistemlerinde bu sayede başarı kazanmış bir firma olarak hedeflerimizin arasında e-ticaret alanında yer almak bulunuyor. Türkiye’deki internet kullanımına ve e-ticarete yön veren genç neslin, mobil kullanımının yaygınlaşmasıyla önümüzdeki yıllarda da Türkiye’nin değerli ve önemli bir pazarına giriş yapmak için gerekli adımlarımızı atmış bulunuyoruz. Türkiye’de e-ticaret, aktif girişimcilerin başarılı olduğu takdirde hızla yükselebildiği bir sektör. Son 3-4 yıldır bu sektörde girişimcilik konusunda önemli bir hareketlenme olduğunu, farklı iş modellerinin ortaya çıktığını, özellikle yurt dışından büyük yatırımlar alındığını gözlemliyoruz. Tüm bunlardan hareketle yazılımını da bizim sağladığımız Nacopi.com’u hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Nacopi olarak bugün hangi alanlara odaklanıyorsunuz? Özellikle hangi işlerde öncü olmak istiyorsunuz?

“Aradığınız Her Şeye Sahip Olan Bir Alışveriş Sitesi” sloganıyla Nacopi.com’da, yaşamın her alanındaki ihtiyaçlarınızı kolayca bulabileceksiniz. nacopi.com binlerce mağaza ve ürünü sunacak. Kişisel bakımınızdan, araç bakımınıza ev, bahçe ve tüm yaşam alanınızı düzenlemeye yönelik tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünleri bulabileceksiniz. Giyim-ayakkabı, elektronik, ev-yaşam, anne-bebek, kozmetik-kişisel bakım, mücevher- saat, spor- outdoor, kitap, müzik, film-oyun kategorileri arasında alacağınız ürünleri inceleyerek fiyatlarını görebilecek, fiyatlarına göre seçim yapabilecek ve hızlı ve kolay şekilde alışverişlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Güvenilir alışverişin doğru adresi Nacopi.com olacak. Nacopi. com, Türkiye’deki güvenilir online alışveriş siteleri arasında yer alacak. 7’den 70’e tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek mağaza ürünü bulunacak.

Nacopi’de büyüme stratejiniz nasıl şekilleniyor?

Türkiye’nin gerek demografik yapısı gerek bu yapının dinamiği ile e-ticaret pazarı için çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gözlemliyoruz Hızla küreselleşen dünyamıza ayak uydurmak ve her kesimden insana rahatlıkla ulaşabilmek adına e-ticaret ülkemiz için vazgeçilmezdir. Genç nüfusumuza sanal ortam vasıtasıyla envai çeşit ürünlere ulaşma imkanı sağlayıp vakit ve nakit yönünden kolaylık sağlamak nacopi.com’un öncelikli misyonudur. Türkiye de parekende hacminin henüz yüzde 3-4 kadarının internet üzerinden gerçekleşiyor olması nacopi.com un online alışverişte değişim yaratacağına ve sektörü hızlandıracağına ait inancımızı artırıyor.