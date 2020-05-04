Sanayicimizin dönüşümü için çalışıyoruz

Ankara’nın, teknoloji merkezleri, sanayisi ve üniversiteleriyle örnek olmaya devam edeceğine dikkat çeken Özdemir, kenti şöyle değerlendirdi:ürkiye, hızla büyüyen, dünyayla ekonomik alanda bütünleşmesini sürdüren, 83 milyonluk nüfusuyla yatırımcıya geniş imkânlar sunan büyük bir pazar. Özellikle coğrafi konumunun pek çok bölgeye rahatlıkla ulaşım kurmaya imkân vermesi ülkemiz açısından büyük bir avantaj. Yatırım ortamı ve rekabetçilik konusunda önemli atılımlarda bulunmuş ve dikkat çeken kentlerimizin başında da Ankara geliyor. ‘Başkentin sanayisinden, sanayinin başkentine’ hedefine adım adım ilerleyen Ankara, yeni teknolojiler, gelişmeler, trendler konusunda öncü bir kent olarak uluslararası yatırımcılara önemli imkânlar sunuyor. Ankara’nın üretim kültürü, anlayışı, vizyonu farklıdır. Ankara’daki sanayicilerin üretiminin yüzde 40’a yakını orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluşuyor. Bu Ankara için büyük bir gurur vesilesidir. Ankara sanayicileri bu vizyonlarıyla Türkiye’ye örnek oluyor. Sadece Ankara değil, Türk sanayisinin teknolojisinin bu seviyelere ulaşması için çaba göstermemiz gerekiyor. Türkiye’nin dünyada hak ettiği yere gelmesinin yolu buradan geçmektedir.

EN REKABETÇİ KENTİMİZ

119 Ar-Ge merkezi, 44 tasarım merkezi, 32 tematik araştırma merkezi, 4 merkezi araştırma laboratuvarı, 8 teknoloji transfer ofisi, 16 kamu kurumları araştırma merkezi, 272 (Birinci) teknolojik ürün deneyim (Tür) belgesi, 24 (İkinci) teknolojik ürün yatırım destek programı (Teknoyatırım) ile Ankara en rekabetçi kentimizdir. Ankara’da 13’ü vakıf, 8’i devlet üniversitesi olmak üzere toplam 21 üniversite bulunuyor. Girişimcilik ve yenilikçilik alanında bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü, ekonomik katkı ve ticarileşme gibi göstergelerle yapılan endeks çalışmasında ilk 20’de bulunan 5 üniversite Ankara’da bulunuyor. Nitelikli insan kaynağı açısından açık ara Türkiye’nin en avantajlı kenti yine Ankara’dır. Bugün Ankara, ileri teknolojili patent/faydalı model başvurularının yüzde 14’ünü gerçekleştirdi. Ar-Ge yapan üreticilerin yüzde 15’i, İleri teknoloji üretiminin yüzde 13’ü, Ar-Ge mühendislerinin yüzde 28’i Ankara’dadır. İleri teknoloji yatırımlarının yüzde 20’sine Ankara ev sahipliği yapıyor. Savunma ve havacılık sanayinde de Ankara önemli başarılara imza atıyor. Sivil havacılıkta kullanılan tüm uçaklarda mutlaka Ankara’da üretilmiş bir parça bulunuyor. Ankara, Türkiye’de bulunan savunma ve havacılık sanayisi firmalarının yaklaşık yüzde 60’ına ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin ilk 500 firması içerisinde yer alan 11 savunma ve havacılık sanayisi firmasının 6’sı Ankara’da yer yer alıyor. Bu 6 firma, sektörün toplam cirosunun yüzde 62’sini, ihracatının ise yüzde 71’ini gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra Ankara, Türkiye’deki net satışların yüzde 10’nu sağlıyor. Sanayi sektöründe çalışanların yüzde 6,1’i de yine Ankara’da istihdam ediliyor.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ

57 yıldır sanayicilerimizin zihinsel dönüşümü için var gücümüzle çalışıyor, bunun için her türlü kaynağı seferber etmeye çalışıyoruz. Başta mesleki eğitim olmak üzere gerçekleştirdiğimiz yüzlerce projeyle bahsettiğimiz bu zihinsel dönüşüme Ankara’nın öncülük edeceğine de inanıyoruz. 2018’de kurduğumuz Türkiye’deki ilk Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, yani Model Fabrika ile sanayicimizin verimliliğini artırmaya çalışırken aynı zamanda 4. Sanayi Devrimi yolunda dijital dönüşümlerini de sağlamaya çalışıyoruz. Ankara, çok önemsediğimiz bu zihinsel dönüşüm sürecinde, üretim gücü, kapasitesi ve yüksek teknolojili üretimiyle liderliğini sürdürürken diğer kentlerimize de örnek ve destek olmaya devam edecek.”



