Yeni nesil uydu hazırlığı sürüyor

Türkiye’nin yeni haberleşme uyduları Türksat 5A ve Türksat 5B’de çalışmalar sorunsuz yürüyor. Türksat 5A bu yılın 3’üncü çeyreğinde, Türksat 5B ise 2021’de uzayda olacak. Uydular, Türkiye’nin kapsama alanını önemli ölçüde artıracak. Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları Space X’in Florida’da bulunan Cape Canaveral fırlatma üssünden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Uluslararası uydu operatörü Türksat, Türksat uyduları ve diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden biri. Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının haklarına, yönetimine ve işletme yetkisine sahip olan Türksat, ulusal ve uluslararası uydu operatörlerine ait uydular üzerinden haberleşme altyapısını kurma, işletme ve ticarî faaliyette bulunma görevlerini yerine getiriyor. Türksat, sahip olduğu uydular üzerinden Asya ve Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada telekomünikasyon hizmetleri sunuyor. Uydular üzerinden sağladığı doğrudan TV yayınları, kırsal alan telefon haberleşmesi, acil durum haberleşmesi, uluslararası telefon haberleşmesi ve kurumsal ağ hizmetlerinin yanı sıra Türksat, sahip olduğu kablo platformu üzerinden yurt içi abonelerine sayısal kablo TV ve genişbant internet hizmeti veriyor. e-Devlet Kapısı’nın teknik altyapısını ve kamu kurumlarıyla entegrasyonunu da üstlenen Türksat, başta genişbant VSAT projeleri olmak üzere, yürüttüğü pek çok yeni projeyle birlikte uyduların etkin biçimde kullanılmasına öncülük ediyor.

SIRADAKİ PROJELER

Şimdiyse Türksat’ın yeni uydu projeleri hayata geçmek üzere… Türkiye’nin yeni uyduları Türksat 5A ve Türksat 5B’de çalışmalar sorunsuz yürüyor. Türksat 5A bu yılın 3’üncü çeyreğinde, Türksat 5B ise 2021’de uzayda olacak. Uydular Türkiye’nin kapsama alanını önemli ölçüde artıracak. Türkiye’nin haberleşme ihtiyacını karşılayacak yeni nesil uyduları Türksat 5A ve Türksat 5B’nin yapım çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar 31 derece Doğu yörüngesindeki kiralık uydu ile hizmet verilirken ilk kez kendi uydusu Türksat 5A ile bu yörüngede hizmet verilmesi ve yeni frekans haklarının kazanılması hedefleniyor. Türksat 5B uydusu ile 42 derece Doğu yörüngesindeki mevcut kapasitenin artırılması ve yeni frekans haklarının kazanılarak daha geniş bir coğrafyada hizmet verilmesi amaçlanıyor. Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları, 31 derece Doğu yörüngesindeki yörünge haklarını korumak, yeni bir yörüngeden haberleşme çözümleri sağlamak, Ka-Bant veri haberleşmesi kapasitesini artırmak, deniz, kara ve hava araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildi. Yeni uyduların üretimi, Airbus D&S şirketinin Fransa ve İngiltere’de yer alan tesislerinde devam ediyor.

HER İKİSİ DE YENİ NESİL

Her iki uydu da elektrikli itki sistemi teknolojisine sahip yeni nesil haberleşme uyduları. Bu teknolojiyle yörüngeye çıkma ve yörüngede konum düzeltme işlemleri elektrikli itki sistemi aracılığıyla yapılarak uyduların yörünge ömürlerinin önemli ölçüde artması sağlandı. Ayrıca elektrikli itki sistemi aracılığıyla önemli ölçüde kütle kazanımı sağlanarak çok daha fazla haberleşme kapasitesinin uydularda kullanılabilmesi mümkün oldu. Türksat 5A ve Türksat 5B uydu programına, deneyimli personelin Türkiye’ye kazandırılması amacıyla Teknoloji Transfer Programı dahil edildi. 12 Türksat personeli mühendis AIRBUS D&S tesislerinde Türksat 5A uydusunun üretim sürecinde AIRBUS D&S uzmanlarıyla birlikte uzmanlarıyla birlikte pratik ve teorik eğitim aldı. Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları Space X adlı şirketin Florida’da bulunan Cape Canaveral fırlatma üssünden Falcon 9 roketi ile fırlatılacak.