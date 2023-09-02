Celestyal Türkiye yeni gemiyle 3 kıtaya ulaşacak

Celestyal filosuna eklenen yeni gemi Journey’le gerçekleşecek olan 7 gecelik yeni program; Ekim ayında başlayıp Aralık’a kadar devam edecek. Celestyal Journey’in rotasında Yunan Adaları ve Atina’ya ek olarak, İsrail ve Mısır’daki kadim antik şehirler de yer alacak

Yunan Adaları tur programlarıyla Türk yolcularının gönlünü fetheden cruise firması Celestyal, yeni bir rotayı daha Türkiye turizmine açma kararı aldı. Celestyal filosunun yeni gemisi Journey’le gerçekleşecek olan yeni program yine Kuşadası çıkışlı olacak. Ekim ayında başlayacak olan 3 Kıta programı, Ege’den Doğu Akdeniz sularına uzanıyor; Yunanistan’a ek olarak Mısır ve İsrail’i de kapsıyor.

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz; yeni destinasyon programını şöyle duyurdu: ‘’Türkiye limanlarına düzenli ve en çok uğrak yapan cruise firması Celestyal, bilindiği üzere tüm dünyanın en çok tercih edilen Yunan Adaları destinasyonunun yıldızlarından. Celestyal gemileri benzersiz ve ödüllü Yunan Adaları programlarıyla Türk misafirlerimizi, yıllardır büyük bir onurla ağırlıyor ve anketler gösteriyor ki yüzde 90’ın üzerinde memnuniyet de topluyoruz. Celestyal aslında bu uzmanlığının yanı sıra global pazarda Doğu Akdeniz destinasyonunun da aranan ve beğenilen markalarından. Yeni geminin heyecanını yaşarken bu sezon bir yeniliği daha hayata geçirmek istedik. Celestyal Türkiye olarak, Doğu Akdeniz sularındaki 3 Kıta programını Türkiye pazarına açma kararı aldık. Celestyal’in 3 Kıta programı bu sene filomuzun yeni gemisi Journey’le gerçekleşecek. Türk misafirlerimizin hem yeni gemimizi hem de yeni rotamızı deneyimleyebilecekleri yeniliklerle sezonumuzu sonlandıracağız. Ege’den Doğu Akdeniz’e uzanan bu rota, aynı seyahatte hem Yunan Adaları ve Atina’yı hem de Mısır ve İsrail’i keşfetmek için bir fırsat. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip eden izleyicilerimiz bu turumuzu hediye olarak kazanma şansı da yakalayabilecek.’’

Kıtaları birleştiren bu yeni cruise rotasının kruvaziyer turizmine ve dünya turizmine olduğu kadar, Akdeniz çanağının olmazsa olmaz duraklarından biri olan Türkiye kruvaziyer turizmine de katkı sağlayacağına dikkat çeken Özgü Alnıtemiz; ‘’İnsanlık tarihine ışık tutmuş kadim uygarlıkları, kutsal şehirleri görmek için dünyanın dört bir yanından bu yolculuğa çıkan cruise turistleri, 3 Kıta turu sayesinde ülkemiz limanlarında da keşifler yapacak. Yine limanlarımızdan sayısız yerli ve yabancı yolcu gemimize binerek bu tura katılacak. Kuşadası’nda onlara Efes antik şehrini gezdiriyoruz. Hep söylediğimiz gibi Türkiye, dünya kruvaziyer turizminin en önemli limanlarından biri. Türkiye’den geçen yeni rotalar, limanlarımıza gelen yeni gemi sayıları arttıkça bu değerimiz katlanarak artacak’’ dedi.

Rodos’tan Atina’ya, Kahire’den Kudüs’e

Celestyal Journey ile Ekim ayında başlayacak olan 3 Kıta programı, 2023 yıl sonuna, Aralık’a kadar devam edecek. Journey, Türkiye’den binecek yolcuları Kuşadası’ndan alarak turun ilk durağı olan Atina’ya doğru dümen kıracak. Burada gün boyu Akropolis antik kenti, müzeleri ve Plaka şehrini gezip keşfetmek mümkün olacak. 7 gecelik turun 3. Günü denizde seyirle geçecek. 4. Gün’de Journey’in durağı Kahire’de Port Said olacak. Mısır’da Güneş Tanrısı’nın kudretli topraklarında güneşi doğurduktan sonra piramitleri ve antik kenti keşfetmek, Kahire gecelerini yaşamak, Nil nehrinde tekne gezintisi yapmak için epey zaman var. Turun sonraki durağı ise İsrail, Aşdod Limanı. Kutsal topraklarda Kudüs, Tel Aviv, Hayfa gibi şehirler kara turlarıyla gezip keşfedilebilir, saat 22.00’de hareket zamanı. Celestyal Journey Doğu Akdeniz’den sonra Ege sularına doğru dönüşe geçecek ve Rodos’a uğrayacak. Ortaçağ şövalyelerinin izini sürmek için Üstatlar Sarayı’nı gezip keşfetmek, şehirdeki Osmanlı mimarisine tanıklık etmek, tarihi çarşısında alışveriş yapmak mümkün. 8. Günün sabahı tur Kuşadası Limanı’nda sona eriyor.

Kuşadası çıkışlı 3 Kıta Turu’nda yeni gemi Celestyal Journey’e özel kampanya uygulanıyor. 7 gecelik turlarda dış kabin fiyatları kişi başı 939 Euro’dan başlıyor. Kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlarda kabinler, XD kategori dış kabin fiyatından (1.249 EUR) suit kabinlere upgrade edilebilecek.