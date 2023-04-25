CEO'ların vazgeçemedikleri: En büyük tutkum seyahat

HTS Mühendislik CEO’su Onur Hanlıoğlu, yoğun iş temposuna rağmen hobilerinden vazgeçmiyor. Seyahat etmeyi en büyük tutkusu olarak gören Hanlıoğlu, “Dünyaya seyyah olarak gelmişim. Doğduğumdan beri seyahat halindeyim” diyor. Hanlıoğlu, CEOLife’a vazgeçemediği hobilerini ve iş yaşam dengesine katkısını şöyle anlattı:

“Bürokrat bir babanın çocuğu olarak doğduğum günden beri seyahat ediyorum. Daha 7 yaşına gelmeden 3-4 şehirde ve 2 ülkede evim olmuştu. Dünyaya resmen seyyah olarak gelmişim. Ailem de seyahat etmeyi severdi. Ama üniversite yıllarında seyahat etme imkanım ve vaktim daha fazla oldu. O zamanlarda neredeyse bütün Avrupa’yı gezdim. Seyahat etmeyi, yeni yerler ve kültürler görmeyi çok seviyorum. İnsan yeni dünyaları keşfettikçe hayata bakışı değişiyor ve zenginleşiyor. Şu zamana kadar 20’nin üzerinde ülkeyi şehir şehir gezdim. Hatta bazı ülkelere birden çok kez gittim. İş için seyahat ettiğimde dahi birkaç gün öncesinde veya sonrasında zaman ayırıp o bölgeyi keşfetmeye zaman harcıyorum.

DALIŞ VE YEMEK

Ayrıca deniz aşığı olarak yüzmekten ve dalmaktan da büyük keyif alıyorum. Dalgıçlığa üniversite yıllarımda başladım. Hatta askere gidene kadar yılda en az 3-4 kez dalışa gidiyordum. Vazgeçemediğim bir diğer hobim yemek yapmak. Tatil günlerimde evde en çok yaptığım iş mutfağa girmek ve yemek yapmak diyebilirim. Hatta bu konuda o kadar iyiyim ki arkadaşlarım restoran açmam konusunda baskı kuruyor. 10 yıldır aşçılık tutkum var. Hem yemek yemeyi seviyorum hem gurme denecek kadar seçiciyim. Bir de bu kadar seyahat edince her şeyi yerinde ve en güzel şekilde yiyince insan belli bir süre sonra bu lezzetleri yapmak istiyor. Evde ufak ufak denerken bir anda bu konuda kendime keyifli bir alan yarattığımı ve işin stresini attığımı fark ettim.

“HOBİLERİM YAŞAMIMI ZENGİNLEŞTİRDİ”

Seyahat etmek, yaşama bakışımda zenginleşmemi sağladı. Her gittiğiniz yerde yeni kültürler, yeni hikayeler, yeni tatlar keşfediyorsunuz. Bu sayede hayatın ve dünyanın ne kadar renkli ve zengin olduğunu anlıyorsunuz. Benim de olaylara bakışım değişti ve renklendi. Olayları yorumlamam veya bakış açımın genişlemesini iş hayatı da dahil olmak üzere her alanda yaşadım. Ayrıca tüm bu hobilerim yaşamımı entelektüel olarak da derinden etkiledi.”