CEO'nun gözlük tercihi

Özlem Aydın Ayvacı

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Türkiye’de satılan toplam optik cam adedinin yüzde 10’u iş dünyası tarafından kullanılıyor. İş dünyasında gözlükleriyle bütünleşen, hatta “gözlük”ü tarz meselesi yapan pek çok isim bulunuyor. Şık ve hafif tasarımları tercih eden liderler, günün optik teknolojisini de yakından takip ediyor. Hatta aralarında 30’dan fazla gözlüğü olan koleksiyonerler bile var.

Göz sağlığı şüphesiz yaşamın en temel gereksinimlerinden biri. Türkiye’de nüfusun yüzde 15-20’si gözlük kullanıyor. Bu da 15 milyon kişiye denk geliyor. Avrupa ve gelişmiş ülkelerdeyse bu oran yüzde 50’nin üzerinde. Yine Avrupa’da gözlük kullananlar, her 2 yılda bir gözlüklerini yenilerken Türkiye’de yenileme sıklığı 3-4 yıl arasında değişiyor. Görmek aslında dünyanın en önemli eylemi. Buna rağmen çeşitli sosyo-ekonomik nedenlerle göz sağlığına çok da önem vermeyen bir ülkeyiz. Türkiye’de gözlük kullananların büyük kısmı, sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş, teknolojiyi takip eden ve sağlığına önem veren insanlar. Türkiye’de satılan toplam optik cam adedinin de yüzde 10’u iş dünyası tarafından kullanılıyor. Yeni teknolojiler göz sağlığı için de sürekli bir gelişim içinde. Bu teknolojiler sayesinde son 5 yılda optik camların görüş kalitesi ve keskinliği önemli oranlarda artırıldı. Bu sayede gözlük kullanıcıları daha kaliteli bir yaşam standardına kavuştu. Daha ince, estetik, geniş görüş açısı sunan, kullanım amaçları ve mesleğe göre farklı fonksiyonların sunulduğu alternatifler oluştu. Görme bozuklukları dışında dijital cihaz kullanımına bağlı olarak gelişen kızarmış, sulu ve yorgun gözlerle yaşamını sürdürmeye çalışanlara da bu alanda geliştirilen özel ürünler sayesinde artık daha az rastlıyoruz. İş dünyasında sağlık amaçlı gözlük kullanan pek çok kişi var. CEO Life, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının gözlük tercihlerini araştırdı. İşte bu tercihler…

SAĞLIK ÖN PLANDA

Pek çok iş insanı için gözlük tercihinde önce iyi cam kalitesi geliyor. Şık ve hafif tasarımlar ikinci öncelik olarak ön plana çıkıyor. HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak da buna dikkat eden isimlerden. Kaymak, gözlükte aradığı temel kriterin göz sağlığı için en iyi cam ve en iyi çerçeve olduğunu belirtiyor. Titanyum çerçeve tercih eden Kaymak, inceltilmiş en kaliteli camları kullandığını söylüyor. IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding CEO’su Semih Ergur, 25 yıldır gözlük kullanıyor. İyi görüş sağlayan, hafif ve dayanıklı gözlükleri tercih eden Ergur, multi focal gözlük tercih ediyor. Ergur, “İş dışındaysa güneş gözlüğü özelliği olan colormatic cinsi multi focal gözlük kullanıyorum” diyor. Sarkuysan CEO’su Sevgür Arslanpay, tam 52 yıldır gözlük kullanıyor. Göz sağlığına çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Arslanpay, “Gözlük benim için ihtiyaç, bir aksesuar değil. Progresif camlı hafif gözlükleri tercih ederim” diyor. Revo Capital Kurucu Ortağı Cenk Bayrakdar, 15 yılı aşkın bir süredir gözlük kullanıyor. Göz numarası çok ileri olmasa da yüksek astigmatı olan Bayrakdar, “Gözlükte temel kullanma nedenim, yüksek astigmatımın bazen ciddi baş ağrısı çekmeme neden olması” diyor. Gözlüklerde genel olarak çok hafif ve yaratıcı tasarımları tercih ettiğini belirten Bayrakdar, “İş hayatında daha hafif ve çerçevesiz gözlükleri tercih ederken, özel hayatta biraz daha şık çerçeve tasarımları olan gözlükler kullanmaya çalışıyorum. Eşim gözlük takmamı hiç sevmese de gözlük benim için iyi bir aksesuar” diyor. Interpay CEO’su Soner Çaşur, 6 yıldır gözlük kullanıyor ve göz sağlığı için en iyi cam neyse onun izini sürüyor. Çaşur, “Gözlüklerimi sadece işte kullanıyorum. İş sırasında ekran karşısında gözlük kullanımı çok önemli” diyor.

KOLEKSİYONERLERİ VAR

Gözlük sağlık için tabii ki vazgeçilmez ama gözlük kullanmaya başladıktan sonra koleksiyoner seviyesine ulaşan iş insanları da var. Mindshare CEO’su Bülent Yar, 7 yıldır gözlük kullanıyor. Cam kalitesi yüksek ve hafif gözlükleri tercih ettiğini söyleyen Yar, aynı zamanda ciddi bir gözlük koleksiyoneri. Yar, gözlüklerinin hayatındaki önemini şöyle anlatıyor: “İş ve iş dışı yaşamımda kullandığım gözlükler farklılık gösteriyor. Hafta sonu daha spor tarzda renkli çerçeveli gözlükleri kullanıyorum. Gözlük benim için ihtiyacın yanı sıra en önemli aksesuarım. 30’dan fazla parçadan oluşan bir gözlük koleksiyonum var. Her geçen gün gözlüklerimin sayısı artıyor.” Multinet CEO’su Demirhan Şener, farklı gözlükler kullanmayı tercih eden isimlerden biri. Şener, 30 yıldır gözlük kullandığını söylüyor. Gözlükte önceliğinin cam kalitesi ve inceltme oranı olduğunu söyleyen Şener, “Hem miyop hem astigmat olduğum için inceltilmiş cam ve inceltme yüzdesi yüksek gözlükleri tercih ediyorum. Çerçevenin hafif olması da çok önemli” diyor. Şener de Yar gibi çok sayıda farklı çerçevede gözlüğe sahip. Tüm çerçevelerini hem iş hem iş dışı yaşamında kullanıyor. Şener ayrıca yazın lens kullanarak istediği güneş gözlüğünün de kullanabildiğini belirtiyor.

GÖZLÜK TUTKUNU

Gözlük pek çok iş insanı için yaşamın ayrılmaz parçası ve büyük bir tutku. Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, bu isimlerden biri. 20 yıldır numaralı yakın gözlüğü, 40 yıldır sürekli güneş gözlüğü kullanan Armağan, yakın gözlüklerini yaşadığı her alan için farklı seçiyor. “Görüntü ve özellik olarak değişmiyor ama ofiste, çantamda, evdeki çalışma alanımda, yatak odamda, mutfakta, ihtiyaç olması ihtimaline karşın arabamda olmak üzere 6-7 farklı yakın gözlüğüm ve 7-8 tane de güneş gözlüğüm var” diyor. Kışın taktığı güneş gözlükleriyle yazın taktıklarının bile farklı olduğuna dikkat çeken Armağan, “Yazın taktıklarım da ihtiyaca göre farklı olur. Mesela açık havada okuma gözlüğü kullanacaksam renkli camlıdır” diyor. Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, 6 yıldır sürekli gözlük kullanıyor. Progresive gözlük kullanan Eryılmaz, gözlüklerini çok seviyor ve şöyle anlatıyor: “Gözlüklerim çok hafif, yüzüme tam oturuyor ve sürekli düzeltmek zorunda kalmıyorum. Bu nedenle gözlüklerimle mutluyum. Hafif çerçeveli gözlüklerle rahat ediyorum. Gözlük ihtiyacın yanında benim için çok sevdiğim aksesuarım. Estetik olarak yüze uyum sağlamasını ve kişiye ilave bir değer katmasını da gözlükten beklerim.”

TARZ MESELESİ

Gözlüğün çok yakıştığı pek çok iş insanı var. Selen Kocabaş işte bu isimler arasında. SSM Strategy CEO’su Selen Kocabaş, son 3 yıldır yakın gözlüğü kullandığını söylüyor. Gözlüğünün aynı zamanda tarzını ve duruşunu da yansıttığını belirten Kocabaş, gözlüklerinin hayatındaki yerini şöyle anlatıyor: “Yakın gözlüğü kullanıyorum. Burnumdan düşer gibi yaşlı gözlüğü gibi olmasın diye bütün gözlük yaptırdım. Karşıya baktığımda sıfır, yakın aşağı baktığımda numaralı olacak şekilde tasarlandı. Gözlüklerimden hafiflik, yüksek cam kalitesi, kıyafetlerimle uyum ve buğulanmaması temel beklentilerim arasında yer alıyor.” Brightstar Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Genel Müdürü Ela Çubukçu için de gözlük aynı zamanda stilini yansıtan bir aksesuar. Tam 30 yıldır gözlük kullanan Çubukçu, şık ve hafif, özellikle kemik çerçeveli gözlükleri beğeniyor. Kıpkırmızı bir çerçeveyi hem işte hem iş dışında rahatlıkla kullanabildiğine dikkat çeken Çubukçu, “Gözlük alışverişi çok hoşuma gidiyor” diyor. MAGG Mgt&Advisory Kurucu Ortağı Nüzhet Atabek, 35 yıldır gözlük kullandığını belirtiyor ve gözlük tercihlerini şöyle anlatıyor: “Gözlük öncelikle rahat olmalı. Hafif çerçeveli ve küçük gözlükleri tercih ediyorum. Yaz aylarında güneş koruması da olan camları seçiyorum. Gözlük ihtiyacın ötesinde benim için görsel olarak da önemli bir aksesuar.” Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin, gözlüklerinin şık ve kaliteli camlara sahip olmasını öncelikli görüyor. On yıldır yakın gözlüğü kullanan Mersin, 25 yıldırsa güneş gözlüğü kullanıyor. Mersin, “Gözlükte estetik de ararım. 3-4 farklı gözlüğüm var” diyor.

RENKLİ ÇERÇEVEDEN VAZGEÇEMEYENLER

CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, uzağı görme probleminden ötürü 18 yıldır gözlük kullanıyor. Gözlükte aradığı en önemli özelliğin hafif çerçeve olduğunu belirten Becer, gözlükle yaşamını şöyle anlatıyor: “Günün her saatinde çerçevesiz gözlükleri tercih ediyorum. Renkli çerçevelerse vazgeçilmezim. Bir kırmızı bir de mavi çerçeveli gözlüğüm var. Daha çok kırmızı gözlüğümü tercih ediyorum. Her iki gözlüğüm de saatlerimle ve akıllı saatimle uyumlu.” Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, 23 yıldır gözlük kullanıyor. Gözlükte konforun ilk kriteri olduğunu belirten Şahin, “Cam kalitesinin yüksek olması da çok önemli. Bunları sağladıktan sonra tabii ki şık olmasına da dikkat ediyorum. İş günlerinde genellikle titanyum çerçeveli gözlükleri hafif ve konforlu olmalarından dolayı tercih ediyorum” diyor. Şahin de renkli gözlükleri seviyor. İş hayatında takım elbise giydiğinden genellikle titanyum çerçeveli gözlük kullanan Şahin, “Hafta sonu rahat giyindiğimde tercihimi kemik veya renkli çerçeveli gözlüklerden yana kullanıyorum. Farklı çerçevelerle gözlüğü aynı zamanda bir aksesuar haline getiriyorum” diye ekliyor.



GÜLDEM BERKMAN / AMGEN TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

“MULTI FOKAL CAM KULLANIYORUM”



HEM YAKIN HEM UZAK Beş yıldır gözlük kullanıyorum. Bir anda hem yakın hem uzak gözlük ihtiyacım belirdi. Bu şartlarda multi fokal yani aynı anda hem yakın hem uzak gözlüğü olan gözlük camlarını tercih eder oldum. Bu yıl ilk defa güneş gözlüklerimi de aynı şekilde multi fokal camlarla yaptırdım ve son derece memnunum.

KALİTE ÖN PLANDA İşte ve sosyal hayatta kullandığım hiçbir şey değişmediği gibi gözlüklerim de aynı kalıyor. Her zaman aynı gözlüğü kullanıyorum. Çünkü benim için önce cam kalitesi ve sağlık geliyor. Gözlüklerimi 2 yılda bir değiştiriyorum. Açıkçası ben gözlük takmayı sevmiyorum, eskiden güneş gözlüğünü güzel bir aksesuar gibi kullanmak istesem de bana hep zor gelirdi. Şimdi mecburen gözlük kullanıyorum. Bu nedenle kalite çok ön planda.











EŞREF BİRYILDIZ / BORUSAN OTOMOTİV YÖNETİM KURULU ÜYESİ “GÖZLÜĞÜME

SELAM VERME İHTİYACI DUYUYORLAR”



49 YILDIR KULLANIYOR Lise birinci sınıftan beri, yani 49 yıldır numaralı gözlük kullanıyorum. Kullandığım gözlüklerin öncelikle camları en iyisinden olmalı. Yüzde 60- 70 inceltilmiş ve anti reflekte özelliği olmalı. Çerçevesi hafif, ebadı yüzüme ve kafama uygun, sapları önüme baktığımda burun kemerimden aşağı kaymayacak kadar sıkı olmalı. Ancak kulak arkamı ağrıtacak kadar da sıkı olmamalı.

GÖZLÜKTE GÜNCELİM Gözlükte güncel olmayı tercih ediyorum. Mesela çerçevesiz cam modası geçtiyse hala takmakta ısrar edilmemeli ya da tersi. Hele ki çerçevesiz camlara kalın saplar takılması iyice garip. Sürekli aynı çerçeve takılmamalı ara sıra değişiklik yapılmalı.

SIRA DIŞINI SEVERİM Bir ara Türkiye’de çok sıra dışı çerçeveler yapan sonra işi bırakıp yurt dışına giden bir tasarımcının çerçevelerini kullanıyordum. Patronum “Eşref odana girince önce gözlüğüne sonra ayrıca sana selam vermek zorunda hissediyorum kendimi” demişti. Her ne kadar benim umurumda olmasa da sanırım iş yerinde daha sakin tasarımlar bekleniyor. Bu gözlükler bir yandan harika tasarımlara sahipken diğer yandan çok ağırdılar.

GÖZLÜK ZEVK İŞİDİR Son dönemde hafif çerçevelere öyle alıştım ki geri dönmek imkansız gibi geliyor. Ne geçmişte ne şimdi iş yaşamı ve dışı diye ayrım yapmadım. Ancak toplantının ağırlığına yani ciddiyetine göre daha sade gözlük takmayı seçtiğim olmuştur. Gözlük seçmek, almak zevkli bir iştir. Gözlük zamanla vazgeçilmez bir parçanız olur. Benim için vazgeçilmez bir eşyadır.











FARUK ULUSOY / SEIKO OPTİK TÜRKİYE SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ “İŞ GÜVENLİĞİ

İÇİN ÖZEL FİLTRELİ CAMLAR KULLANILMALI”



TEKNOLOJİ GELİŞTİRİYORUZ Seiko, özellikle hammadde, teknoloji ve yazılım alanlarında dünya optik pazarına yön veren şirketlerin başında geliyor. Optik sektöründe birçok yeniliğe imza atttığımızı söyleyebilirim. Seiko, 90’lı yıllarda günümüz teknolojisinin temellerini oluşturan ‘FreeForm’ teknolojisi ile uzak ve yakını tek odaklı progressive camda toplayarak, yüksek miyop numaralar için dünyanın en ince organik camının üretimine başladı. Seiko, progressive (uzak yakın görüş bir arada) cam üretimindeki görüş kalitesiyle dünya optik cam endüstrisinde de kendini kanıtlamış bir marka.

YENİ ÜRÜN Avrupa’da birçok ülkede ofis çalışanları iş güvenliği kapsamında özel filtreli camlar kullanıyor. Günün çok büyük bir bölümünde telefon, tablet ve bilgisayar kullanan ofis çalışanları yoğun ekran ışıklarına maruz kalıyor. Dijital ekranlardan yayılan mavi ışığın göze zarar vermesini ve gözde kuruluğu önlemek ve akomodasyona (yakına bakıldığında merceğin genişlemesi) destek olmak açısından özellikle yoğun dijital kullanıma maruz kalan iş insanlarının gözlük kullanması son derece önemli. Seiko bu ihtiyaca cevap veren SmartZoom SuperResistantBlue (SRB kaplama) ürününü geliştirdi. Türkiye’de de bu ürünün yaygınlaşması ve bilincin artması için ofis çalışanlarına yönelik çalışmalar yapıyoruz.

DİJİTAL ETKİLERE ÇÖZÜM Dijital cihaz kullanım saati bir günde 3 saatten 9 saate çıktı. Akıllı telefon üzerinden giderek artan ortalama dijital medya kullanımı 5 yılda ikiye katlandı. Ekranlar giderek küçüldüğü için de normal okuma mesafesinden daha yakın görüntüleme mesafeleri hayatımıza girdi. Bilinen göz kusurlarının dışında gözlerin dijital etkilerden korunması, çağın en önemli konusu. Seiko’nun günümüz dijital dünyasına çözüm olarak geliştirdiği SmartZoom SuperResistantBlue (SRB kaplama) ise daha uzun saatler bilgisayar karşısında rahatlıkla ve herhangi bir semptoma maruz kalmadan çalışılmasına olanak sağlıyor.







