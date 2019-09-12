Doğada çok huzurluyum

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET HANEFİ ÖKSÜZ, Türkiye’nin en büyük sanayicilerinden biri… Yoğun temposundan kendine kalan zamanda ise doğadan kopmadan yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Kahramanmaraş’ta yaşayan Öksüz, yaylaları, dağları, köy kahvelerini en huzurlu olduğu ortamlar olarak tanımlıyor. Kampçılık, doğa yürüyüşleri, tekne ve tarım en sevdiği hobileri arasında yer alan Öksüz’ün emeklilikte tüm dünyayı gezmek ise hayalleri arasında yer alıyor.

Kipaş Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, Türkiye’nin en büyük sanayicilerinden biri. Sekiz ayrı sektörde faaliyet gösteren grubunda yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam ediyor. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında 5, ikinci 500 sıralamasındaysa 2 şirketi yer alıyor. Ayrıca Kipaş Holding Anadolu’nun en büyük 3’üncü grubu. Ailesinin tarım kökenli olması Mehmet Hanefi Öksüz’ü tarımdan ve doğadan hiç koparmamış. Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirip İTÜ’de mühendislik eğitimini tamamladıktan sonra Kahramanmaraş’a döndüğü yıl “Türkiye’nin en teknik çiftçisi” seçilmiş. O günden bugüne de topraktan hiç kopmadığını söylüyor. Hobi olarak başladığı tarım işini bugün profesyonel bir işe çevirmiş olan Öksüz, o zaman 950 dönüm olan tarlalarını şimdi 8 bin dönüme çıkarmış durumda. Bunun 500 dönümünde 35 çeşit üzüm yetiştirip Rusya’ya ihraç ediyor. Ayrıca organik pamuk da üretiyor. Öksüz, özellikle eski tohumları arıyor. Kahramanmaraş’ın kendine has pirinci sarı çeltiki bulduğu için çok mutlu.

Öksüz’ün iş dışı yaşamının en keyifli aktivitesi ise kampçılık. Cuma öğleden sonraları ayda en az bir kez kampa gittiklerini söyleyen Öksüz, “Kamp sayesinde vahşi hayatı ve mücadele etme kısmını öğrendiğimiz için kamp yapmayı seviyoruz” diyor. Öksüz, köy kahvelerinde oturmaktan, lokantacı, kaportacı ya da bir işçi arkadaşıyla sohbet etmekten büyük zevk alıyor. Onun için unvanların değil insani ilişki kurabilmenin değeri paha biçilmez. Öksüz, “Siz kendinizi herkesle aynı görseniz de yaptığınızın işin büyüklüğü nedeniyle insanlar sizi farklı yere taşıyor. Ulaşılmaz insanmışım gibi davranıyorlar ama hiç öyle biri değilim. Kendimi köy kahvesinde arkadaşlarımla çok huzurlu hissediyorum” diyor. Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, CEOLife’ın sorularını şöyle yanıtladı:

Bir gününüz nasıl geçiyor? Kaç saat çalışıyorsunuz?

Saatim yok. Gece de çalışırım. Kafam 24 saat işle meşguldür. Tatilde bile iş düşünüyorum. Bu beni hiç rahatsız etmiyor. Böyle alışmışım. Tarımdan, çiftçilikten geldiğim için halkın içinden çok arkadaşım var. Köy kahvelerinde otururum. Siz kendinizi herkesle aynı görseniz de yaptığınız işin büyüklüğü nedeniyle insanlar sizi farklı yere taşıyor. Ulaşılmaz insanmışım gibi davranıyorlar ama hiç öyle biri değilim. Bazen dönüp dönüp soruyorlar “Gerçekten sen Hanefi Öksüz müsün” diye. Ben kendimi köy kahvesinde arkadaşlarımla çok huzurlu hissediyorum. Bir çiftliğiniz var.

Vaktinizin ne kadarını orada geçiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz?

Ailem tarım ve çiftçilik kökenli. Bundan dolayı tarımdan ve doğadan hiç kopmadım. Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirip İTÜ’de mühendislik eğitimi tamamladıktan sonra Kahramanmaraş’a döndüğüm yıl, “Türkiye’nin en teknik çiftçisi” seçildim. O günden bugüne de topraktan hiç ayrılamadım. Hobi olarak başladığım tarım işini bugün profesyonel büyük bir işe çevirdim. O zaman 950 dönüm tarlamız vardı. Şimdi 8 bin dönüme çıktı. Bunun 500 dönümünde üzüm yetiştiriyoruz. Onlarca üzüm türümüz var. Yeni türleri görürsem dünyanın neresinden olursa olsun getiriyorum. Hatta Amerika’dan bile üzüm tohumu getirmiştim. Rusya’ya üzüm ihraç ediyoruz. Organik pamuk da üretiyoruz. Özellikle eski tohumları arıyorum. Kahramanmaraş’ın kendine has pirinci sarı çeltiki buldum, onu ekiyoruz. Bu yöresel ürünümüzü yaşattığımız için çok mutluyuz. Meyve yetiştirmek benim için hobi. Dağda yaylalarımız var, yazın oralara çıkarız. Evim zaten şehrin dışında manzarası çok güzel. Keçi, tavuk, hindi gibi hayvanlarım var. Her çeşit meyve ağacım var. 35 çeşit üzüm yetiştiriyorum.

Günlük hayatta spor yapıyor musunuz?

Evet evde koşu bandım var. Bir saat yürüyorum, yaşıma göre spor yapıyorum.

Beslenmenize, sağlığınıza dikkat ediyor musunuz?

Alkol ve sigara kullanmıyorum ama stresi yoğun yaşıyoruz. Sağlıklı beslenmeye de özen gösteriyorum. İş dışı yaşamınızda sizi başka nerelerde görebiliriz? Neler yaparak dinleniyorsunuz? Gençliğimden beri kampçılığı ve doğayı çok seviyorum.Hafta sonları vakit buldukça arkadaşlarımızla gidiyoruz. Kamp sayesinde vahşi hayatı ve mücadele etmeyi öğrendim.

Ne gibi bir mücadele oluyor orada?

Aslında mücadeleye de çok yer bıraktık diyemem. O kadar modern bir karavan aldık ki… Karavan içinde klima var, sıcak su, tuvalet var. Çadırımızı kuruyoruz ondan sonra sobamızla yemeğimizi yapıyoruz, arkadaşlarla nehre giriyoruz, yüzüyoruz.

Avcılıkla da ilgili misiniz?

Artık o işler çok azaldı. Daha çok avcılığın spor kısmına ağırlık veriyorum. Avcılığı dağlarda yürüyüş olarak görüyorum. İlla avlanmak için değil doğayı yaşamak için dolaşıyorum.

Kaç kişilik bir kamp grubunuz var?

Her seferinde 8-10 kişi oluyoruz. Biriki gece kamp yapıyoruz. Nerelerde kamp yapıyorsunuz? Çukurova’dan tutun da Erzincan, Sivas ve Güneydoğu’ya kadar gidiyoruz. Kampta neler yapıyorsunuz? Koşullar zorlayıcı mı? Bir odun sobamız var onu yakarak ısınıyoruz. Kendi yemeğimizi pişiriyoruz.

Yemek yapmayı sever misiniz?

Et yemekleri yapmayı severim. Fırın yemeklerini de yaparım. Eşiniz de geliyor mu kampa? Bazen eşlerimizi de götürüyoruz ama onlar pek gelmek istemiyor. Onlarla yaz tatillerimizde daha çok birlikteyiz. Marmaris’te teknem var. Eşlerle tekneye gidiyoruz. Çocuklarımı bazen kampa götürüyorum. Lokantacı, kaportacı arkadaşlarım var; onlarla ve bazı iş arkadaşlarımla gidiyorum.

Kampta en sevdiğiniz rota neresi?

Uzunyayla’yı çok seviyorum. Sivas’la Kayseri arasında yer alıyor. Biraz alabalık tutuyoruz, çadır kuruyoruz, kamp yapıyoruz. Özellikle hafta sonu orada olmaktan büyük keyif alıyorum. Kahramanmaraş’tan 4 saat mesafede bir yer.

Kaç yaşındasınız?

65.

Bir emeklilik planı yaptınız mı kendinize?

Elimden gelse yarın yapacağım yani emekli olup giden işçilere gıpta ile bakıyorum.

Kaç yıldır tekneniz var? Teknede ne kadar vakit geçirebiliyorsunuz?

8-10 yıl oldu. Yılda 4 kez tekneyle açılabiliyoruz. Bozburun’u çok seviyorum. Kahramanmaraş’tan tüm yiyecek malzemelerimizi alıp uçağımla Dalaman’a uçuyoruz. Ama tekneyle çıkma fırsatımız çok olmuyor.