Ebru Kain'e Azerbaycan'dan ödül

Dünya Kadınlar Gününde Kain Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kain, Azerbaycan’da yaptığı sivil toplum ve sosyal sorumluluk projeleriyle “Mertliğin Zarif Adı Kadın” ödülünü aldı. Otizmli çocuklardan şehit ailelerine kadar pek çok kesime yönelik iyileştirme projeleri üstlendiklerini belirten Kain, “Türkiye’deki tecrübelerimizden birçok problemin sosyal projelerle önlenebileceğini biliyoruz. Tecrübelerimizi paylaşmak açısından Azerbaycan ziyaretimiz çok önemli” dedi.

İş insanları faaliyet gösterdikleri iş kollarında ekonomik bir değer yaratırken, destek oldukları projelerle de toplumsal fayda sağlıyorlar. Kain Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kain de topluma faydalı çalışmalarda oldukça aktif. Kain, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gerçekleştirilen bir ziyarette iş dünyasını temsil etti. “Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri eşi-benzeri olmayan ilişkilerdir. Biz bu ilişkilerin daha da kuvvetlenmesini sadece iki ülke için değil Türk Devletler Birliği üyesi olan tüm ülkeler için önemli olduğu düşüncesindeyiz” diye konuşan Kain, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri olarak Azerbaycan ziyaretlerinde esas amaçlarının Karabağ Zaferi’nden sonra imzalanan Şuşa Beyannamesi’nin harfiyen yerine getirilmesine katkıda bulunmak olduğunu söylüyor.

AZERBAYCAN’A HEM İŞ HEM SOSYAL SORUMLULUK ZİYARETİ

Azerbaycan’a konut projesi yapacaklarını da söyleyen Kain, şöyle devam ediyor: “Azerbaycan’a iş dünyasını, sivil toplum kuruluşlarını temsil eden bir heyet olarak geldik. Azerbaycan’daki şehit, gazi ailelerini, otizmli, down sendromlu çocukları Türkiye’deki şehit ailelerinden, aynı sendromu taşıyan çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Türkiye’deki tecrübelerimizden birçok problemin sosyal projelerle önlenebileceğini biliyoruz. Tecrübelerimizi paylaşmak açısından da bu ziyaretimiz çok önemli”

Liv Bonadea Hospital ev sahipliğinde düzenlenen davette ise Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı’dan ödülünü alan Kain’e ünlü hayırsever Monik İpekel de eşlik etti.