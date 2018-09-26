Enerjik kalma formülü

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

“KENDİMLE KALIP SADECE DURUYORUM”

Çoğu CEO’nun enerjik kalmak için tek bir formülü yok. İnci Deri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Kızıltaş da bu isimlerden biri. Kızıltaş öncelikle, hayatında önem verdiği ve korumak istediği gerçek değerlerinin farkında olduğunu söylüyor. İşini çok sevmesine rağmen yaşamak için çalıştığının, çalışmak için yaşamadığının altını çiziyor. Kızıltaş’ın hayatta kendisini enerjik ve dinç tutan motivasyon kaynakları ise işi ve ailesi. “Bunların yanı sıra, kendime vakit ayırdığımda yapmaktan çok keyif aldığım uğraşlarım var” diyor ve bu uğraşlarını şöyle anlatıyor: “Tenis oynamak ve seyretmek en büyük tutkularımdan… Kitap okumayı, belgesel diziler seyretmeyi seviyorum. Bazense duruyorum. Kendimle baş başa kalıp sadece duruyorum ve bu bana çok iyi geliyor. Bu yaptığıma bir nevi meditasyon da diyebiliriz. Yemek tercihlerimi ise her zaman sağlık ve lezzetten yana yapıyorum. Vücuduma zarar verecek bir beslenme alışkanlığım yok.” Kızıltaş spor da yapıyor. Spor yapmanın bedenine, zihnine enerji depoladığını söylüyor. “Bir de ailemle iyi vakit geçiriyorum. Onlardan o kadar yoğun bir sevgi ve anlayış duygusu alıyorum ki bu beni iyileştiriyor” diyor.

“NE İSTEDİĞİMİ SORGULUYORUM”

Peki yoğun iş insanlarının enerjik kalma reçetesi ne? Kurtsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Kurt, işi gereği yoğun ve uzun saatler çalışan bir iş insanı. “Bu süreçte stresli vakitler çok oluyor” diyen Kurt, bu durumun altından kalkabilmek, çalışma ortamındaki motivasyonu, huzuru ve başarıyı sağlayabilmek ve sürekli kılmak için oldukça pozitif olması gerektiğini söylüyor. Kurt bunu nasıl başardığını ise şöyle anlatıyor: “Olabildiğince sade düşünmeye çalışıyorum. Dışsal motivasyondan çok içsel motivasyona önem veriyorum ve hep kendi kendimi motive etmeye çalışıyorum. Beni negatif etkileyen konulardan, kişilerden olabildiğince uzak duruyorum. Kendimi dinlemeyi, ne istediğimi sorgulamayı çok önemsiyorum.” Aylin Kurt, sağlıklı ve dengeli beslenmeye de önem gösteriyor. Haftanın 6 günü yağlı yiyeceklerden ve karbonhidrattan uzak duruyor. Sebze sularıyla zaman zaman detoks yapıyor. Geriye kalan 1 günde ise kendini istediği yiyecekle şımartıyor. Kurt, “İnsanın zaman zaman istediği yiyeceklerle kendini şımartmasının ruh sağlığına çok iyi geldiğini ve motivasyonu artırdığını düşünüyorum” diye konuşuyor.

“YOGA İLE ZİHNİMİ DİNÇ TUTUYORUM”

Unico Sigorta Genel Müdürü Cenk Tabakoğlu için güne pozitif başlamak ve bu enerji seviyesini gün içinde koruyabilmek en büyük hedef. “Benim en büyük şansım hem iş hem özel hayatımda pozitif bir ortamda yaşamam” diyen Tabakoğlu, çevresindeki insanları, izlediklerini, dinlediklerini ve okuduklarını iyi seçtiğini söylüyor ve “Pozitif tutumumu korumak için hayatımı destekleyici ve beni bu yolda teşvik edici unsurları hayatımda tutuyorum. Beni negatif etkileyen insan ve eylemlerden uzak durmaya çalışıyorum” diyor. Tabakoğlu düzenli spor da yapıyor. Uzun yıllardır ilgilendiği futbolun yanı sıra duvar tenisi, rüzgar sörfü, kayak ve koşu keyif aldığı spor dalları arasında yer alıyor. Spor alışkanlıklarının yanı sıra yediklerine de her zaman dikkat ediyor. “Protein ve sebze ağırlıklı bir beslenme planım var” diye konuşuyor. Kendini ruhen beslemek adına ise yoga ve meditasyon yapıyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yoga ile hem zihnimi hem bedenimi dinç tutabiliyorum. Meditasyon yapmak sol beyin ağırlıklı düşünmeye alıştığımız günlük rutinlerden çıkıp, sağ beynimizi kullandığımız iç alemimize dalmamızı sağlıyor. Zihnimizi kısa bir an için de olsa susturduğumuzda, yaşadığımız dinginlik enerjimizi yükseltmek adına büyük bir adım oluyor.”

“FASILALI ORUÇ TUTUYORUM”

StartersHub Kurucusu Ersin Pamuksüzer, enerjisini düşürmemek ve pozitif kalmak için en önemli aracın her şeyi olduğu gibi kabullenmek olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Beraber iş yaptığım insanların görüşlerine saygı gösterirken kendi görüşümü de aktarmaya özen gösteriyorum. Her türlü eleştiriye açık olduğumu belirtmeliyim. Ayrıca iş ile özel hayatımı birbirinden ayırmayı da çok önemsiyorum.” Pamuksüzer, fiziksel ve ruhsal olarak beslenmek için de fasılalı oruç denilen “Intermittent Fasting” yapıyor. Bunu nasıl uyguladığını şöyle anlatıyor: “Yeme aralığımı öğlen 12 ile akşam 6 arasına sıkıştırıyorum. Bu süre dışında sıvı tüketiyorum. Genellikle besin değeri yüksek şeyler yiyip, keyif için sağlıksız yeme oranını düşük tutuyorum.” Pamuksüzer enerjisi düştüğünde spor yapıyor, müzik dinliyor veya normalde yapmadığı bir şeyi yaparak odağını dağıtıyor.

“OKUMAK İYİ HİSSETTİRİYOR”

Häfele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, enerjisini sürekli yüksek tutmak için okuyor. “Daha çok öğrenmeye çalışıyorum” diye konuşan Uytun, ne yaparsa daha kolay öğrenip gözlemlerini artırabileceğini sorguladığını belirtiyor ve “Böylece öğrenmenin ve bilmenin seviyeleri olduğunu daha iyi algılıyorum. Sürekli daha üstünü arıyorum.” diye konuşuyor. Uytun, felsefe, psikoloji, iş teknikleri, finansal analiz ve yemek olmak üzere çok çeşitli konularda okumanın kendisini daha iyi hissettirdiğini söylüyor. “Kendimi daha iyi hissedince doğal olarak artı artıyı çekiyor ve etrafıma daha olumlu mesajlar verebiliyorum” diyor. Uytun, beslenme konusunda da özenli olmaya çalışıyor. Bir yıldır sabah kahvaltılarında yeşil elma, kivi ve taze zencefil karışımı tüketerek güne başladığını anlatıyor. “Bunun dışında balık yağını düzenli almaya çalışıyorum” diye konuşuyor. Enerjisi düştüğünde Uytun’un kendince bulduğu çözüm ise şöyle: “Enerjim düştüğünde yürüyüş ve banyo bana çok iyi gelir. Bunlar dışında klasik müziği çok severim. Barış Manço dinlemek de yine bana ayrı bir enerji verir.”