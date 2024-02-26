Hyde, Türkiye’ye girişini açılış partisi ile duyurdu

Londra merkezli otelcilik zinciri Ennismore’un ilk all-inclusive konseptli lifestyle markası Hyde, Türkiye’ye girişini düzenlediği bir parti ile duyurdu.

Londra merkezli otelcilik zinciri Ennismore’un ilk all-inclusive konseptli lifestyle markası Hyde, Türkiye’ye girişini düzenlediği parti ile duyurdu. Hyde Bodrum Cluster Genel Müdürü Arzu Topcu Civak ev sahipliğinde gerçekleştirilen davete, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Lüksü, olağanüstü gastronomi destinasyonlarıyla birleştirerek yetişkinlere yönelik her şey dahil tatil deneyimini Türkiye’de sunmaya hazırlanan Hyde Bodrum, açılış partisini Momo Bebeköy’de düzenledi. Hyde Bodrum’un Cluster Genel Müdürü Arzu Topcu Civak’ın ve Mert Vidinli’nin ev sahipliğinde düzenlenen partiye Arzu Kunt, Asya Hocaoğlu-Doğuş Çabakçor, Atakan Işıktutan, Batya Kebudi, Begüm Özer, Berna-Bilge-Belda Öztürk, Damla Zırh, Derya Beşerler Namoğlu, Duygu- Efe Dianzenza, Efe-Sera Irvül, Gizem Barlak, Gizem Kocaçınar, Hakan Akar-Elvan Tığlıoğlu, İlkem Öztürk, İlksen Utlu, Melis Özer, Merve Sarıtaş, Mihre Mutlu, Müge Boz-Caner Erdeniz, Raşit Bağzıbağlı, Saba Tümer, Şevval Şahin, Tuğçe Postoğlu, Zeynep Beşerler gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından önemli isimler katıldı.

Keşif ruhuna dayanan yeni nesil bir yaşam tarzı misafirperverliğine geçiş başlatacak Hyde Bodrum’un, 2024 yaz sezonunda kapılarını açması planlanıyor. Hyde Bodrum, yalnızca yetişkinlere özel her şey dahil lüks bir deneyim sunan ilk Hyde olmasının yanı sıra markanın Türkiye’deki ilk destinasyonu olacak.

Londra merkezli otelcilik zinciri Ennismore’un ilk all-inclusive konseptli lifestyle markası Hyde Bodrum, her şey dahil lüks bir deneyim sunan ilk Hyde olmasının yanı sıra markanın Türkiye'deki ilk destinasyonu. Sofistike ve bohem mimari yaklaşımı ile tasarlanan 212 oda, süit ve dört villasıyla, Ege Denizi'nin ışıltılı turkuaz sularıyla çevrili Bodrum Yarımadası'nın göz alıcı doğasında konumlanacak olan Hyde Bodrum, yüksek kaliteli eğlence anlayışı, wellness aktiviteleri ve dünya mutfağı ile yalnızca yetişkinler için birinci sınıf bir tatil deneyimi ve festival hissine odaklanıyor.

2005 yılında Los Angeles'ın ikonik caddesi Sunset Strip'de yer alan eşsiz Hyde Lounge ile gece hayatına damgasını vuran Hyde, o günden bu yana misafirlerini beklenmedik, olağanüstü deneyimler ve mükemmel müzikler aracılığıyla bir araya getirme taahhüdünü sürdürüyor.

Günümüzde Dubai, Miami, Ibiza ve Hollywood, FL'de faaliyet gösteren, yakında Londra, Perth'te açılacak olan her Hyde mekanı, yerel müzik ve yaratıcı sahneleri benimseyen bir şekilde özgün olarak tasarlanıyor.

Hyde Hotels, Resorts & Residences, bir otel grubu olan Ennismore bünyesinde. 2021 yılında kurulan Ennismore, çoğunluk hissesi Accor'a ait olan bir ortak girişimdir.







