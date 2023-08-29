Kitlesel fonlama yoluyla: Anahtar teslim çiftçilik fırsatı

Super Farm projesi halkın ortağı olduğu, gıda kalitesinin kontrol edildiği ve ortakların kendi ürettikleriyle para kazanacağı yeni bir sektörel dönüşüm hedefliyor.

Kurumsal iş hayatını bırakıp Yalova Altınova’da kurduğu Alova Farm çiftliğinde başta yaban mersini ve çilek olmak üzere orman meyveleri üretimine başlayan tarım girişimcisi Levent Sarılgan, şimdi de kitle fonlama yoluyla kuracağı ikinci çiftliğinde, tarıma ilgi duyan ama bu konuda bilgisi ya da zamanı olmayanlara anahtar teslim çiftçilik fırsatı sunuyor. Altınova’da 27,5 dönüm büyüklüğünde arazide, 18 bin ağaç ile gerçekleştirilmesi planlanan projenin 12 yıllık süreçte yaklaşık 5 milyon Euro ciro oluşturması öngörülüyor.

Uzun yıllar profesyonel hayatta beyaz yakalı olarak çalıştıktan sonra, çocukluk hayali olan tarıma yönelerek Yalova’nın Altınova ilçesinde, Altınova Çilek markasıyla 2019 yılından itibaren çilek ve çilek fidesi üretimine başlayan Levent Sarılgan, 2021 yılı itibarıyla de yaban mersini başta olmak üzere ahududu, böğürtlen ve Frenk üzümü gibi orman meyveleri de yetiştirmeye başladı. Bugün Alova Farm bünyesinde 70 dönümde 50 bin yaban mersinini yüksek teknoloji ile yetiştiren Levent Sarılgan, şimdi yeni bir girişime imza atıyor.

Sarılgan, edindiği deneyim ve teknolojik altyapı ile elde ettiği ürün performansını, çok daha büyük ölçekte finansal katma değere dönüştürmek amacıyla, Letven Capital iştiraki Ecofolio Kitle Fonlama Platformu A.Ş. aracılığıyla ikinci bahçesi olan Super Farm’ı hayata geçiriyor.

Kitle fonlama ile hayata geçecek olan Super Farm ile yine Yalova‘nın Altınova ilçesinin Çobankale mevkiinde yer alan 27,5 dönüm büyüklüğünde arazide, 18 bin saksı kapasitesinde, sulama ve gübreleme otomasyonu kullanılarak yurt içi ve yurt dışındaki tüm büyük zincir marketlerin talep ettiği boyut ve kalite seviyesinde yaban mersini yetiştirilecek bir meyve bahçesi kurulacak. Super Farm’ın amacı; üretim kalitesi yüksek, teknoloji ile izlenebilir, kalıntısız ve doğal üretim uygulamaları ile Türkiye çapında, kârlı ve lider yaban mersini üretimi yapan çiftliklerden biri olmak.

SİZİN ADINIZA TÜM ÇİFTÇİLİK FAALİYETLERİNİ ÜSTLENECEK

Super Farm ile ilk örneği kurulacak olan kitle fonlama destekli yaban mersini bahçeleri ağı üzerinden Türkiye’nin 10 yıllık hedefi olan 150 bin ton üretimin, yüzde 20’sinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Super Farm ile başlayan yaban mersini bahçeleri ağının 5 yıl içerisinde en az 3 bin dönüm üretim alanı ve 6 bin ton üretim kapasitesine sahip olması ve Avrupa pazarında, hiçbir aracıya ihtiyaç olmadan, Avrupa’nın büyük market zincirlerine direkt satış yapan bir tedarik merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Yeni bahçelerini, büyük ve küçük yatırımcılarla birlikte kurmak vizyonuyla kitle fonlama kampanyasına başladıklarını belirten Sarılgan, “Bahçe sahibi, yetiştirici çiftçi ve pazarlama sorumluluklarını üstlenerek yaban mersini fidelerinin temininden, bahçenin kurulumuna, fidelerin dikimine, sulama ve gübreleme otomasyon altyapısının kurulumuna ve kalibrasyonuna tüm işletme süresi boyunca çiftçilik faaliyetinin organize edilmesinden sorumlu olarak, yatırımcılarına anahtar teslimi bir çiftçilik faaliyeti ve geliri fırsatı sunuyoruz” dedi.

SEKTÖREL DEĞİŞİM BAŞLATACAK

Sarılgan ve Ecofolio yetkilileri, kaliteli ve katma değerli tarımsal üretimi gerçekleştirmenin en önemli ön koşulunun, gıda üretim tesis veya çiftliklerinin tüketiciler tarafından sahip olunması gerektiğini belirtiyor.

Sarılgan, Bu kapsamda Super Farm projesi halkın ortağı olduğu, gıda ve tarım üreticileri vasıtasıyla gıdanızın kalitesini kontrol edebildiğiniz ve kendi ürettiğiniz, ortağı olduğunuz ürünü tüketirken de hep birlikte para kazanacağınız yepyeni bir sektörel dönüşümü de başlatıyor” dedi.

Super Farm fonlama kampanyasıyla ilgili bilgi veren Sarılgan, “Fonlama kampanya süresi 60 gün ve talep edilen fonlama tutarı 25 milyon TL. Kampanyanın başarılı bir şekilde sonuçlanması durumunda 90 günden daha kısa bir sürede İpek Yolu Orman Meyveleri A.Ş isimli şirket kurularak 27,5 dönüm arazi üzerinde yaban mersini üretimine başlanacak. Kampanyanın sona ermesinin ardından en geç 6 ay içerisinde de bahçe kurulumu ile ilgili saksılar, torf ve toprak malzemeleri, sulama sistemi altyapılarının satın alımı yapılacak, bahçe kurulumu ve fide dikimi gerçekleştirilecek. Önümüzdeki haziranda, ilk hasat olarak saksı başına 1,5 kg verimle, 27 ton mahsul alınması, önümüzdeki yıllarda saksı başına verimin 3.5-4 kg’a çıkmasının hedefliyoruz” dedi.

12 YILDA 5 MİLYON EURO CİRO

Super Farm yaban mersini bahçesi ile başlanılan proje kurulacak yeni bahçelerle, Türkiye’nin 2026 yılına kadar öngörülen 30 bin ton üretim hedefinin %20'sini, daha uzun vadede Avrupa pazarındaki toplam üretimin %1’ini hedefliyor. Super Farm, Türkiye’de B2B ve B2C satış yapmayı amaçlıyor. Super Farm projesinin 18 bin ağaç ile gerçekleştirilmesi ve ilk hasadın 2024 yılında alınması planlanıyor. Saksı başı üretimin 2024 yılında 1,5 kg’dan başlayarak sonrasında 3 kg ve ilerleyen yıllarda 4 kg olması öngörülüyor.

Toplam üretimin 2024 yılında 27 ton, 2025 ve 2026 yıllarında 54 ton kg, 2027 yılında 63 ton ve sonrasında 72 ton olması hedefleniyor. Projenin 12 yıllık süreçte yaklaşık 5 milyon Euro ciro oluşturması bekleniyor.

BEYAZ YAKALILARI UYARDI: ‘TARIM ÇOK CİDDİ BİR İŞ’

Son yıllarda özellikle beyaz yakalılar arasında birkaç dönüm arazi alıp ürün yetiştirmeye çalışan ya da çiftçilik hayali kuranların sayısında ciddi bir artış oldu. Bu süreçte çok sayıda yatırımcının zarar edip tarıma küstüğüne dikkat çeken Levent Sarılgan, “Tarım çok ciddi bir iş, amatör ruhla yapılacak bir iş değil. Bana gelip fikir almak isteyenlere ilk sorduğum soru ‘Bu üretim yerinin başında kim duracak’ sorusu. ‘Benim bir tanıdığım var’ diyenlere ‘Sakın yapma’ diyorum. Her sabah orada işçilerle beraber uyanmak zorundasınız. Ve işçiler gittikten sonra orayı terk etmek zorundasınız. Eğer bunun dışında bir beklentiniz ya da rüyanız var ise sakın bu işe girmeyin. Benim önerim, eğer tarımla ilgileniyorsanız ve bir katkım olsun istiyorsanız bu tür girişimlere destek olun, bu işe kendini adamış insanlara yatırım yapın” diye konuştu.