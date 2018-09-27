Orakçıoğlu'nun iş dışı hayatı

Orakçıoğlu ile formda kalmasının sırlarını ve sağlıklı yaşam için yaptığı uygulamaları konuştuk...

Her zaman şık ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu , bunu düzenli spor ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor. Haftanın iki günü pilates, iki günü kardiyo ve ağırlık çalışan Orakçıoğlu, tuzlu, şekerli ve yağlı besinlerden uzak duruyor. Mevsim sebzeleriyle beslenmeye çalışan Orakçıoğlu, “Uçurtma sörfü ve yamaç paraşütü yapmak isterdim. Ama bir yaştan sonra kendini zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum” diye konuşuyor.

Damat markası bugün erkek giyim pazarının en önemli oyuncularından biri konumunda. Erkek modasına yön veren marka özellikle kilolu erkeklerin daha şık ve fit görünmesini sağlayacak sihirli kalıplarıyla da biliniyor. Damat markasını da bünyesinde bulunduran Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu her daim fit görüntüsüyle dikkat çeken iş insanlarından biri. Orakçıoğlu, bu görüntüsünü sağlıklı ve ölçülü beslenmenin yanında yaptığı düzenli spora borçlu olduğunu söylüyor. Haftanın dört günü spor yapmaya çalışan Orakçıoğlu, haftanın iki günü pilates dersi alıyor. Dersten önce oturduğu sitenin etrafındaki 4 kilometrelik parkurda yürüyüş yapan Orakçıoğlu, ağırlık ve kardiyo çalışmak için spor salonuna gidiyor. Sporun yanı sıra gün içinde de hareketli olmaya özen gösterdiğini söyleyen Orakçıoğlu, “Asansör yerine merdiven kullanırım. Yakın mesafeleri yürüyerek gitmeyi tercih ederim. Hatta bazen gideceğim nokta metrobüs güzergahındaysa şirketin önünden metrobüse biniyorum” diye konuşuyor. Orakçıoğlu ile formda kalmasının sırlarını ve sağlıklı yaşam için yaptığı uygulamaları konuştuk.

Sürekli formda görünüyorsunuz. Bunu nasıl sağlıyorsunuz?

Spor yaparak ve ölçülü beslenerek. Yıllardır kilom +2 veya -2 değişiyor. Kendime çok katı kurallar koymuyorum ama yediklerimde ölçülü olmaya çalışıyorum. Metabolizmamın da etkisi var sanırım. Bir şeyde gözümün kalmasını istemem. Mutlaka tadına bakarım. Bunu yemem dediğim yasaklarım yok. Hiç olmadı.

Sabah uyandığınızda önce kahvaltı mı yapıyorsunuz, spora mı gidiyorsunuz?

Her sabah uyanır uyanmaz 3-4 damla limon sıkılmış suyun yarısını içiyorum. Sonra spora gidiyorum ya da hocayla evde pilates ve stretching yani germe hareketleri çalışıyoruz. Spor sonrasında bardakta kalan diğer suyu da içiyorum. Yaz aylarında ise aç karnına birkaç tane kiraz yemek de sabah ritüellerim arasında.

Hiç aksattığınız zamanlar olmuyor mu sporu?

Oluyor tabii. Çok erken gittiğim iş seyahatleri spor düzenimi aksatabiliyor. Ama eğer seyahat yoksa mutlaka spor yapıyorum.

Bazı iş insanlarının ciddi ağırlıklarla çalıştığı videolarını izliyoruz. Ya da reformer pilateste oldukça zor hareketler üzerinde çalışıyorlar. Siz de spor salonunda bu tarz egzersizler yapıyor musunuz?

Reformar pilateste ben de zor hareketler üzerinde çalışıyorum. Ancak ağırlık konusunda çok yüklenmiyorum kendime. Çünkü yüksek ağırlıkla yapılan antrenmanların eklem ve kıkırdaklara orta ve uzun vadede zararı olduğunu düşünüyorum.

Çocuklarınız ve eşinizle yaptığınız sportif aktiviteler var mı?

Oğlum Volkan sporcu. Şu anda 22 yaşında ciddi spor yapıyor. Özyeğin Üniversitesi’nde okuyor ve okulun futbol takımında. Basketbol da oynuyor. Bazen arkadaşlarıyla oynarlarken onlara takılıyorum. Kızım Sare spora çok yatkın, onu jimnastiğe başlatmayı planlıyoruz. Eşimle aynı hocadan ders alıyoruz. Önce ben saat 9’da ders alıyorum. Sonra o pilates yapıyor.

Peki izleyici olarak spora merakınız ne düzeyde?

Bir dönem ben de oynadığım için tenis maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Ayrıca başarılarıyla gururlandığımız ‘Filenin Sultanları’nın maçı varsa onları da izlemeye çalışıyorum. Bizim Türkiye’de ve dünyada spor sponsorluklarımız var. Dolayısıyla spor dünyasıyla da iç içeyiz. Özellikle gündem oluşturacak tüm maçlara da gitmeye çalışıyorum.

Siz şıklığıyla bilinen bir iş insanısınız. Spor yaparken de buna özen gösteriyor musunuz? Kıyafet seçimleriniz nasıl oluyor?

Öncelikle gösterişe kaçan seçimler yapmamaya dikkat ediyorum. Rahatlık esas. Çok renk tercihim yok. Ahu yapıyor benim için alışverişi genellikle. Spor giyim seçimlerim arasında kendi koleksiyonumuzdaki spor ürünler de yer alıyor çoğunlukla.

Gün içinde hareketli misinizdir?

Oldukça hareketliyimdir. Mesela asansör kullanmam. Yakın yerlere yürüyerek gitmeyi tercih ederim. Şirketin önünde metrobüs durağı var. Eğer gideceğim yer metrobüs güzergahındaysa metrobüse binmeyi tercih ediyorum. Hayatın içinde olmayı seviyorum.

Gelelim yediklerinize… Nasıl bir yeme düzeniniz var?

Öncelikle yağlı, tatlı ve hamur işinden uzak duruyorum. Karbonhidratı dozunda yemeye çalışıyorum. Akşam ve iş yemeklerinde fazla yediğimde ertesi gün kahvaltıyı geç yapıp öğlen yemeği ve akşam yemeğini birleştirip öğün sayısını azaltıp dengelemeye çalışıyorum. Kendi içimde denge kuruyorum. Diyetisyen veya beslenme uzmanıyla çalışmadım. Başucumda beslenme ile ilgili kitaplar hep vardır. Ama ben tek yönlü bakmıyorum. Bu tek yönlü bakış açısının yanlış olduğunu düşünüyorum. Vücudun her şeye ihtiyacı var. Ben yalnızca alkali beslenmenin sağlıklı beslenmenin anahtarı olduğu düşüncesindeyim.

Ağzıma sürmem dediğiniz neler var?

Hamur işi çok sevmiyorum. Tatlıyla da aram çok iyi değil. Ama baklava varsa bir tane yerim. Dozu iyi ayarlamak lazım. Türk insanı tatlının içine çok şeker koymayı seviyor. Onun dozunu iyi ayarladığınız zaman sütlü tatlıların zararı yok diye düşünüyorum.

Türk erkeklerinin büyük çoğunluğu et yemeyi seviyor. Ya siz?

Protein almaya çalışıyorum ama haftanın 4- 5 günü et yiyen bir insan değilim. Dışarıda yediğimizde ev yemeklerini özlüyorum. Ev yemeklerinin artısı var. Mevsimine göre sebzeleri tüketmek istiyorum. Mesela bu dönem taze fasulye, bamya, börülce var. Onları kaçırmamaya çalışıyorum. Evde bu konuda şanslıyız. Çünkü Ahu da benim gibi düşünüyor. Dışarıda yemek yemeği çok sevdiğim söylenemez. Yağ, tuz ve şekeri abartıyorlar çünkü.

En sevdiğiniz yemek nedir?

Benim en sevdiğim yemek yaprak sarması. Yoğurt, kırmızı biber ve tereyağlı. Patlıcanlı kebap ve güveç de severim.

Siz yemek yapar mısınız?

Öğrenciliğinde yurt hayatı yaşamış biri olarak menemeni iyi yaparım.