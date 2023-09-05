Sevilen sanatçılar yılın en beklenen festivalinde

İstanbul Coffee Festival, 14-17 Eylül 2023 tarihleri arasında bu yıl yeni adresi olan Tersane İstanbul’da gerçekleşecek.

İstanbul Coffee Festival 2023 yılında “Kahveye Aç Gözlerini" sloganıyla 9. yılında Haliç’in en güzel noktası olan Tersane İstanbul’da kahve severlerle buluşacak.

Can Bonomo, Kolpa, Bedük, KÖFN, Göksel, Melis Karaduman, İkilem, Kamufle gibi sevilen isimler İstanbul Coffee Festival’de sahne alacak.

İstanbul Coffee Festival, 14-17 Eylül 2023 tarihleri arasında bu yıl yeni adresi olan Tersane İstanbul’da gerçekleşecek. Gün boyu müziğin aralıksız devam edeceği festivalde Can Bonomo, Kolpa, Bedük, KÖFN, Göksel, Melis Karaduman, İkilem, Kamufle gibi pek çok sevilen sanatçı sahne alacak.

Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurma haneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ve tüm diğer kahve endüstrisi paydaşları kahve severler için yine bir araya gelecek. Katılımcılar, workshoplardan atölyelere, seminerlerden konserlere birçok farklı deneyimi bir arada yaşayacak.

9. İstanbul Coffee Festival için biletler Biletino ve DSM Bilet’te satışta. İCF Türk Telekom Prime Sahne konserleri ise deniz üzerine kurulan Hyundai Adasında gerçekleşecek.

Konser takviminde 14 Eylül'de Can Bonomo, 15 Eylül'de Bedük, 16 Eylül'de Göksel, 17 Eylül'de ise Jabbar sahne alacak.