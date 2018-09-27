Sosyal ajandam

Aslı Sözbilir

Eğer bu check-list’i yapmazsam işin getirdiği sorumlulukların çekim gücüyle sağlığım, hobilerim ve her şeyden önemlisi sevdiklerim için geçireceğim zamandan çalıyorum. Denge bozulunca orta vadede işteki başarı düşebiliyor. Çevremde mutlu çalışanlar ve mutlu insanlar olmasını arzu ediyorum. Bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.” Bu sözler AON Türkiye Eş-CEO’su Selda Oknas’a ait. Oknas, sosyal yaşama özenli bir şekilde vakit ayırmanın işte başarı ve mutluluğu getirdiğine inanan bir iş lideri. O yüzden her yıl kendisine içinde sanat ve sporun mutlaka yer aldığı detaylı bir “iş dışı yaşam listesi” hazırlıyor.” Oknas gibi diğer liderler de bu konunun öneminin farkında. Hatta öyle ki aralarında Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak gibi 3 ayrı ajandayı senkronize edenler, rezervasyonlarını aylar öncesinden yapanlar var. İş liderlerinin renkli “sosyal ajandası”nı sizin için özetledik…

İŞ VE YAŞAM DENGESİ

Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, her yıl iş dışı yaşam planlaması yapıyor. İşlerini ve toplantılarını da bu ajandaya göre planlıyor. Çaycı bu yıl iş dışı yaşam ajandasında önceliği yurt dışı ve yurt içi gezi ve tatillere ayırmış. Bu planlarını şöyle anlatıyor: “Bu yılki planlarım arasında en önemlisi 50’nci evlilik yıldönümümüzü ailece kutlamak istediğim Maldiv seyahatimizi realize etmekti. Yaz boyunca minimum bir ay Bodrum’daki evimde tatil planladım. Bodrum’a 10 defa gidip geleceğim. Şeker Bayramını Küba’da geçireceğim. Yılın son ayında 10 günlük Karayipler seyahatim var.” Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, bu yıl holding olarak hedefleri çok büyük olduğu için çalışma hayatının çok yoğun olacağını belirtirken, “Bu nedenle iş dışı check-list’imin en önemli maddesi iş ve yaşam dengesini kurmak” diye konuşuyor. Diğer planlarını ise şöyle sıralıyor: “Elbette bizim işimiz heyecan verici ve enerjiyi ve motivasyonu artıran bir iş. Bu nedenle ikinci maddem de dünyanın çeşitli ülkelerinde işle ilgili yatırımlar yaparken aynı zamanda o ülke insanı gibi gittiğim ülkeyi yaşamak ve bunu değerlendirmek diyebiliriz. İş dışı ajandamızda bu yaz Bodrum’daki evimiz ve teknemizde ailemle tatil planlarımız da var. Yurt dışına çıkmadığımız zamanlarda en çok teknede vakit geçirmeyi seviyoruz. Bunun dışında yoğun iş tempomdan fırsat bulabildiğim kadarıyla sporla ilgilenmeye devam edeceğim. Sabah yürüyüşlerimi aksatmamaya çalışarak pilates, tenis ve stretching gibi sporlara da zaman ayıracağım.”

AYNI ANDA 3 AJANDA

Madde madde liste yapan bir diğer isim de Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak. Erbak, hayatının akışındaki “senkronizasyonu” başarabilmek için “olmazsa olmaz” kabul ettiği ve birbirine bağlı 3 elektronik ajandayla çalışmak zorunda. Bazı tarihlerin ise bu ajandada 12 veya 18 ay öncesinden yerlerini aldığını söylüyor. Bu tarihleri kendi ağzından şöyle aktarıyor:

Küçük ailemin mutlu günleri

Resmi tatil günleri

Beni yakından tanıyan dostlarımın bildiği gibi 50 yıldan beri fotoğraf çektiğim için hangi egzotik coğrafyada sırt çantamın içindeki fotoğraf makinem ve lenslerimle olacağım günler

Saint Joseph’li sınıf arkadaşlarımla aylık ve yıllık toplantılarımızın tarihleri

Fransız Bursa Fahri Konsolosu olarak gerek benim organize edeceğim gerekse katılmam gereken sosyal aktivitelerin tarihleri 3 Yaz aylarında yıllardır gittiğimiz Ayvalık Ortunç Otel’de geçirdiğimiz uzun hafta sonlarının tarihleri

Çoğunlukla yaz aylarına denk gelen kültürel programlar arasından katılmak istediklerimizin tarihleri Erbak, gidecekleri mekanların rezervasyonlarını ve hatta uçak biletlerinin satın alımını dahi 8-10 ay öncesinden gerçekleştirdiğini anlatıyor.

“BOKSA MERAKIM VAR”

Häfele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun işini hobisi gibi gördüğünden vaktinin çoğunu işe ayırdığını ve iş dışı yaşam için bir liste yapmadığını söylüyor. “Ancak iş dışı aktivitelerin keyfini gittikçe alıyorum” diyen Uytun, bu aktiviteleri şöyle özetliyor: “Yemek yapıyorum, spor yapıyorum. Bir ara piyano çalmaya başlamıştım ona devam etmek istiyorum. Bu yıl piyanoda birkaç şarkı çalabilmek gibi bir hayalim var. Onun dışında müzikte hep bir kanun hayalim vardı ama hiçbir zaman bulamamıştım. Piyanoda belli bir noktaya geldiğimde onu da gerçekleştirmek istiyorum.” Uytun’a 2018 sonuna dek gerçekleştirmek istediği planlarını madde madde sorduğumuzda ise şu yanıtı alıyoruz: “Bu maddelerin başında tatil yatıyor. İkincisi spor. Bu konuda fena değilim ama biraz daha iyileşmem gerekiyor. Boksa merakım var. Ancak bunu spor salonunda kum torbasıyla yapmak istiyorum. İnsanlarla yapılan boksu tercih etmiyorum. Basketbol oynamaktan da büyük keyif alıyorum. O da beni çok motive ediyor. Bunlar dışında ajandamda yemek kursları var. Makarna ve et yemekleri için özel kursa gideceğim. Ayrıca yemek kitapları da okuyorum.”

HEDEFTEKİ AKTİVİTELER

BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, iş dışı yaşantısında gerçekleştirmek istediği sosyal aktiviteleri ve hedefleri için her yıl listesinde 3 madde olmasına özen gösteriyor. Hedeflediği bir aktiviteyi gerçekleştirdikten sonra da hemen bir hedef daha ekleyerek listesini güncelliyor. Sığın’ın sosyal ajandasının temel ekseninde ailesi, arkadaşları ve spor yer alıyor. Ailesiyle beraber gerçekleştirebileceği sosyal faaliyetler her zaman ilk tercihi. Örneğin, bu yaz iki oğluyla beraber sörf yapmayı öğrenmeyi planlıyor. Sığın, “Sporun hayatımda çok önemli bir yeri var. Bu faaliyeti kişisel gelişimime farklı bir bakış olarak değerlendiriyorum. Spor hem yeni hedefler belirlememe yardımcı oluyor hem de enerjimi yüksek tutuyor. Ayrıca spor sosyalleşmem için de oldukça uygun bir alan. Spor sayesinde yeni kişilerle tanışıp yeni arkadaşlar edinme fırsatım oluyor. Ayrıca arkadaşlarımla kaliteli zaman geçirebilmek için de mutlaka kısa hafta sonu gezileri ve aynı noktada kesişen tatiller planlıyorum” diyor. Sığın, “Listenizdekileri gerçekleştirmeyi nasıl başarıyorsunuz” sorumuza da şöyle yanıt veriyor: “Bu amaçların hepsini gerçekleştirmenin sırrı, yapmak istediklerinizi anlık ve geçici aktiviteler olarak değil hazırlıkları, zorlukları ve size kazandırdıkları ile hayatınızın bir parçası olarak görmeniz.”

ÖNCE AİLE

Dimes Grup CEO’su Ozan Diren özel hayata dair isteklerin check-list’lerle sınırlı kalmaması gerektiği düşüncesinde. Diren, “Hayat bize sürekli yeni kapılar açar, bu kapılardan geçmek için de en uygun zamanlar, hayatın akışı içerisinde kendisini sunar. Eğer biz hazırsak, yapmak istediklerimizi, aşırı bir efor sarf etmeden, tamamlanacak bir görev olarak görmeden gerçekleştiririz” diyor. Yine de aileyle geçirilen zamanlar iş dışı ajandasının en başında yer alıyor. Bunu da şöyle anlatıyor: “Ailemle yeni ve ufuk açıcı deneyimleri paylaşmak, bunlar için zaman yaratmak benim için çok önem taşıyor. Bu bir seyahat olabilir, ailece yapılan bir kahvaltı, bir müze ziyareti, parkta ya da bir kitabın sayfalarında birlikte gezinmek olabilir. Önemli olan paylaşılan deneyimler için paylaşılacak zamanları yaratabilmek ve bu zamana kendinizi tümüyle verebilmek.”