“Spor yapmadığım zaman kendimi sağlıksız, zayıf ve güçsüz hissediyorum. Spor, benim nefes alma biçimim.” Ray Sigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi KORAY ERDOĞAN, spora olan tutkusunu bu sözlerle anlatıyor. 14 yaşından beri sporun hayatının en önemli alışkanlıklarından biri olduğunu belirten Erdoğan, son 5 yıldır da Muay Thai’yle ilgileniyor. Uzak Doğu felsefesinde en çok dinginlik hissinin kendisini etkilediğini söylüyor.

Ray Sigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Koray Erdoğan, haftada iki kez seyahat eden, yoğun tempoda çalışan bir iş insanı. Üstelik tam bir işkolik… Ancak bu hareket içinde iş-yaşam dengesini de kurmayı başarıyor. Bunun formülü de onun için Muay Thai. Aslında spor, Koray Erdoğan’ın hayatında 14 yaşından beri önemli bir yer kaplıyor. Bir kez alışkanlık kazanıldığında sporun vazgeçilmez olduğunu belirten yönetici, “Spor yapmadığımda kendimi sağlıksız, zayıf ve güçsüz hissediyorum. Spor, benim nefes alma biçimim. Hayat kalitemi yükseltiyor” sözleriyle sporun kendisi için önemini açıklıyor. Son 5 yıldır hiç aksatmadan devam ettiği Uzak Doğu dövüş sporları içinde yer alan Muay Thai ise onun için dinginliğe açılan bir kapı. 5 yıl öncesine göre kendinde büyük değişiklikler olduğunu ve artık daha sakin bir insana dönüştüğünü anlatan Erdoğan, şöyle konuşuyor: “Muay Thai’yle tanıştıktan sonra bu sporun çok farklı olduğunu gördüm. Hayatıma ciddi bir fark katıyor. Uzak Doğu sporları, her ne kadar dövüş sporu olsa da insana bir sakinlik katıyor. Huzura, dinginliğe ve olgunluğa ulaşıyorsunuz. Kendinizi ispatlama gayesinde olmuyorsunuz. Ben de yoğun çalışan biri olduğum için bu duygular beni rahatlatıyor.” Biz de Koray Erdoğan’la Muay Thai sporuna olan tutkusunu, ona kattıklarını ve iş yaşamına etkisini konuştuk:

Muay Thai nasıl bir spor, felsefesi nedir biraz bahseder misiniz?

Uzak Doğu sporları içinde yer alan Muay Thai, belli kurallar dahilinde yapılarak insanların bedensel ve ruhsal gelişimlerini sağlayan, kişisel becerileri artıran, özgüven sağlayan, disiplinli ve düzenli olmayı özendiren bir spor dalı. Diğer Uzak Doğu sporlarından temel farkı, ağırlıklı olarak diz ve dirsek darbelerinin kullanılması. Muay Thai, eskiden Siam olarak adlandırılan bölgenin bölünmesinden sonra oluşan ve bugün ağırlıklı olarak Tayland’da yer alan dövüş sistemlerinin tümünün genel adı. Tarihi 1300’lü yıllara kadar dayanıyor. Eski antik sistemlerin tümü “Muay Boran” (Antik Dövüş Sistemi) şemsiyesi altında.

Muay Thai’ye ilginiz nasıl başladı?

Spor uzun yıllardır benim hayatımın bir parçası. 15 yaşımdan beri uzun zaman koştum. Bir dönem, sabahları yaklaşık 15-17 kilometreye ulaşıyordum. Ancak artık eskisi gibi koşuya zaman ayıramıyorum. Muay Thai’ye ise cross fit salonunda hocamla tanışarak başladım. Zaten Uzak Doğu sporlarına ilgim vardı, çocukken tekvando kursuna da gitmiştim. 5 yıldır aksatmadan düzenli olarak bu sporu yapıyorum. Son dört yıldır da İstanbul Muaythai’de Ediz Aydın’dan bire bir ders alıyorum. Ediz Hoca, tam bir gönül insanı, enerjisi çok güzel.

Bu tarz sporlarda hoca-öğrenci ilişkisinin önemi nedir?

Sporu anlamlı ve keyifli kılan hoca oluyor. Doğru hocayla spor yapıldığı zaman hem vücudunuzda hem ruhunuzda çok fark yaratıyor. Bana Muay Thai’i de sevdiren hocam oldu. Bu sporu hakkını vererek yapan ve öğreten çok az insan var. Ben onlardan biriyle çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Ediz Aydın olmasa bu spora devam etmeyebilirdim. Antrenman süreleriniz ne kadar? Çarşamba ve pazar günleri, iki saatlik antrenman yapıyorum. Eskiden bu süre 45 dakikaydı, zaman içinde 2 saate kadar çıkardık. Hafta içi, saat 22.00’den sonra başlıyor. Çok yorucu olsa da antrenmandan sonra yaşanan duygu her şeye değiyor. Eve dönmem gece 01.00’i buluyor ama bu konuda motivasyonum çok yüksek. Çarşamba akşamları yapmayı tercih etmemin sebebi, haftanın tam ortası olması. İşteki yoğunluk fiziksel bir yorgunluk değil, hem ruhsal hem zihinsel bir yorgunluk. Çarşamba antrenmanından sonra ben haftaya yeni başlamış gibi oluyorum.

Bu motivasyonu neye bağlıyorsunuz?

Muay Thai’yi bu kadar sevme nedeniniz nedir? Muay Thai’yle tanıştıktan sonra bu sporun çok farklı olduğunu gördüm. Hayatıma ciddi bir fark katıyor. Uzak Doğu sporları, her ne kadar dövüş sporu olsa da insana bir sakinlik veriyor. Huzura, dinginliğe ve olgunluğa ulaşıyorsunuz. Kendinizi ispatlama gayesinde olmuyorsunuz. İnsan çok daha az agresif oluyor. Ben de yoğun çalışan, hatta işkolik bir insan olduğum için bu duygular beni rahatlatıyor.

Bu dinginleşme, iş rutininizi nasıl etkiledi?

İş ile ev arasına bu sporu koyduğum zaman bütün yorgunluğumu atıyorum. Nabız çok yükseliyor ve başka bir boyuta geçiyorsunuz. Başka hiçbir şeye odaklanamıyorsunuz, aklınıza bir şey takılmıyor. Tamamen bir rahatlama hali yaşıyorsunuz. En kaliteli uykularımı antrenmandan sonra yaşıyorum. Sağladığı dinginliğin yanı sıra hayatınızı çok disipline eden bir spor. Belirli bir yaşam düzeninizin olması, yemenizden içmenize her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Beslenme ve uykuda disiplin sağlamak zorundayım ki o antrenmanı başka türlü çıkarmak mümkün değil. Ayrıca formda kalmamı da sağlıyor. 20-25 dakika hakkıyla yaptığınız zaman 350-400 kalori yakıyorsunuz. Herhangi bir sporda bu kadar kısa zamanda bu kadar kalori yakmak çok zor.

Muay Thai yapmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz?

Bir kere tüm sporlarda olduğu gibi sabırlı olmak gerekiyor. Herkes hemen bir spora başlar ama bir daha gitmez. Şu anda benim hayatımdan sporu çıkarmam demek, nefes almamakla aynı şey. Bir kez hem omzumu hem dizimi aynı anda sakatladığım için bir ay spor yapamadım. Hayatımdaki en kötü dönemlerden biriydi. Bir süre sonra depresif olmaya başladım. Kendimi sağlıksız, zayıf ve güçsüz hissettim. Çünkü 14 yaşından beri spor yapıyorum. Alışkanlık olunca hayatınızdan çıkaramıyorsunuz. Spor, benim nefes alma biçimim. Hayat kalitemi yükseltiyor.

Bu spora sizinle birlikte ilgi duyanlar oldu mu?

Çok oldu. Yönlendirme konusunda başarılıyım ama devam eden olmuyor. Çünkü zor bir spor. Spor kondisyonunun oturması uzun bir süre alıyor, zamanla oturuyor. İlk başta bu kondisyon eksikliğinden dolayı daha çok yoruluyorsunuz. Buna sebat eden çok az. Çok arkadaşım başladı, bir kısmı hemen bıraktı, bir kısmı ara verip başladı. Muay Thai olmasa da 35 yaşından sonra spora başlattığım insanlar oldu. 1-2 kişiden de iyi sonuçlar aldım. 350-400 metre koşamayan arkadaşlarım 2 saat spor yapmaya başladı.



“Ruhumu ve zihnimi dinlendiriyorum”



İŞ DIŞI YAŞAM Kitap okumayı, film izlemeyi severim. Arkadaşlarımla haftada bir kez mutlaka buluşurum. Çok yoğun bir tempoda çalışıyorum ve iki haftada bir seyahat ediyorum. Bu nedenle kendimle kalmaktan da keyif alıyorum. Akşamları mutlaka en az 45 dakika kitap okurum. Bu benim için uykuya geçiş rutini.

TARİHE ÖZEL İLGİ Özellikle ilgimden dolayı tarih ve biyografi kitapları okuyorum. Dan Brown’un Başlangıç’ı, Halil İnancık’ın Devlet-i Aileye’si, Zülfü Livaneli’nin Serenat’ı, İskender Pala’nın Bülbülün Kırk Şarkısı, Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi aklıma ilk gelen, sevdiğim eserler. İşle ilgili kitaplar genelde okumuyorum. Çünkü kitap okurken işten kopup ruhumu ve zihnimi dinlendiriyorum.











Sakinlik hissini seviyorum”



“BÜYÜK DEĞİŞİM GÖRÜYORUM” Uzak Doğu felsefesinde beni en çok çeken, dinginlik hissi. Gerçekten çok huzurlu, sakin, kendileriyle barışık insanlar. Bunlar, belki de bizim toplumumuzla pek benzemeyen tarafları. Biz daha tez canlı, daha agresifiz. Hep bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Ben de 5 yıl öncesine baktığımda kendimde büyük fark görüyorum. Daha agresif ve sinirliydim. Bir yerlere tekme, yumruk atmak bir şekilde insanı rahatlatıyor olabilir.

“SORUMLULUK ALIYORSUNUZ” Bir de vurmanız neticesinde nelerin olabileceğini görüyorsunuz. Bu işi uzun yıllar yaptığınızda, birine ne kadar zarar verebileceğinizi anlıyorsunuz ve farkındalığınız artıyor. Böylece sorumluluk alıyorsunuz. Hatta bazı ülkelerde bu tarz sporları yaptığınız zaman lisans veriyorlar ve eğer ki bir şekilde birine şiddet uygularsanız bu kesici aletle yaralamış gibi bir suça karşılık geliyor.











“Spor, başarıya olumlu yansıyor”



DİSİPLİN SAĞLIYOR İş ile ev arasına sporu aldığınız zaman çok rahatlıyorsunuz. Ben, iş dünyasındaki insanların başarısında sporun çok etkili olduğunu düşünüyorum. O kültürü aldığınız zaman fark yaratabiliyorsunuz. Çünkü disiplin, hayatın her alanına sirayet ediyor. Yeni jenerasyon yöneticilerde sporun çok daha yaygın olduğu görülüyor.

RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR Her şeyden önce herkese bir sporla uğraşmalarını tavsiye ederim. Sporla oluşan disiplin, iş hayatındaki başarıya olumlu yansıyor. Şirkette de bir spor kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Bir spor salonumuz var ama maalesef pek kullanılmıyor. Bunun bir alışkanlık haline gelmesini çok istiyorum. Bir kere ruh sağlınıza çok olumlu etki ediyor.











