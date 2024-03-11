Sunset 30. yılını kutluyor

Avrupa ve Asya kıtasının buluştuğu muhteşem boğaz manzarası eşliğinde İstanbul markasının çok önemli tamamlayıcı mekanlarından olan Sunset Grill&Bar 30. Yaşını kutlamanın coşkusunu tüm Sunset severlerle paylaşıyor. Sunset müdavimleri hafta içi 12.00-16.00 saatleri arasındaki öğle yemeklerini 3 ay boyunca Sirena Yacths’ın sponsorluğunda yüzde 30 indirim avantajı ile deneyimleme imkânı buluyor. Üstelik Yapı Kredi Crystal Card sahipleri ekstra yüzde 20 indirim avantajından da faydalanıyor.

İstanbul’un simge mekanlarından Sunset Grill&Bar, öğle yemekleri indirimi ile bambaşka bir dinamizm getiriyor. Hafta içi Öğle yemeklerinde Sunset severler, A La Carte menüsünde yer alan Akdeniz, Japon ve Türk Mutfağı’na ait lezzetlerin yanı sıra, Muhteşem Sushi menüsünü, Sunset’in ödüllü ünlü Fransız şefi Fabrice Canelle’in Türk yemeklerine yorum katarak oluşturduğu Özel Kış Tadım Menüsü ve Vegan Tadım Menüsünü, Sunset’in özel kavındaki eşsiz şarapları ve tüm içkilerin de dahil olduğu tüm Sunset lezzetlerini Sirena Yachts’ın sponsorluğunda yüzde 30 indirimle tadabilecekler. Ayrıca yüzde 30 indirim Take out Sushi siparişlerinde de geçerli.

Sunset Grill&Bar’ın kurucusu Barış Tansever konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “100 yıllık cumhuriyetimizin 30 yılında var olmak ve hep zirvede yer almak tarif edilemez bir duygu, 30 yıl boyunca lezzetin adresi olmaktan ve birçok ilke imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu özel yılda, misafirlerimize teşekkür etmek adına, öğle yemeklerimize Sirena Yacths’ın sponsorluğunda 3 ay boyunca yüzde 30 indirim uygulama kararı aldık. Sunset severleri özel tadım menülerimizin ve tüm içkilerin de içinde yer aldığı öğle yemeklerimizi deneyimlemeye bekliyoruz. Yapı Kredi Crystal Card sahiplerinin ekstra yüzde 20 indirimden faydalanacağını da hatırlatmak isterim” dedi.