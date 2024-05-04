Tatilsepeti 20.yaşını kutladı

Online seyahat acentesi Tatilsepeti, 20. yaşını bir reklam kampanyasıyla kutluyor. Çekimleri Antalya’da yapılan reklam filminde Tatilsepeti’nin en konforlu en güzel tatili yaşatmak için harcadığı ‘zorlu çaba’ esprili bir dille anlatıldı. Kampanyada cast’ın yanı sıra hayallerdeki tatili yaşatmak için yıllardır emek veren Tatilsepeti çalışanları da yer aldı.

Temelleri 1996 yılında, Galatasaray Lisesi’nde okuyan 3 arkadaşın bir okul gezisinde ‘’Biz daha iyisini yaparız’’ fikriyle atılan; bir organizasyon şirketi olarak kurulup 2002 yılında kurdukları turizm şirketine evrilen; dijital alandaki öngörü ve vizyon ile 2004 yılında yayına başlayan Türkiye’nin turizm seyahat alanındaki ilk dijital girişimlerinden biri olan Tatilsepeti, 20. yılını eğlenceli bir reklam kampanyasıyla taçlandırdı.

TV ekranlarında dönmeye başlayan reklam filminde ‘’20 yılı aşkın süredir tatil yapıyoruz’’ sloganı; izleyenleri güldürecek bir senaryoyla işlendi. Antalya’da çekimleri yapılan kampanyada; kumsallar, oteller, restoranlar, macera parkurları Tatilsepeti’ne ‘her yer ofis’ anlayışıyla kurgulandı. Filmde Tatilsepeti çalışanlarının, 20 yılı aşkın süredir misafirlerine en iyi tatili yaşatmak için harcadığı ‘zorlu çaba’ya dikkat çekiliyor. Yeni nesil seyahat kavramı ‘’workation’’a da gönderme yapılan filmde; Tatilsepeti çalışanları ellerinde puanlama tabloları ile harıl harıl, pür dikkat ‘en iyi tatil için’ çalışırken görülüyor. Biri jakuzide suyun sıcaklığını ölçerek böbreğe iyi gelip gelmediğini test ediyor; bir diğeri lezzet gustoluğu yapıyor, başka biri kum analisti edasıyla kum inceliğini ölçüyor. Bir başkası gittiği ücra bir adanın yerlisine selam gönderirken, bir başkası yerel eğlenceleri deneyimliyor.

Marketing çalışmalarıyla dikkat çeken online seyahat acentesi Tatilsepeti; geçtiğimiz sene yapmış olduğu CGI çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekmiş, sektöründe bu alanda öncü olmuştu. İlk sloganı ‘’Hepimiz tatil için çalışıyoruz’’la çok konuşulmuş; akıllarda yer etmişti. 20. Yıl sloganı da, bu ilkini adeta tamamlar nitelikte oldu. Tatilsepeti 20. Yıl reklam filminde ‘’Türkiye’nin alanında öncü ve lider kuruluşlarından biri olarak 20 yılı aşkın süredir tatil yapıyoruz. Biz Tatilsepeti’yiz. Tüm çabamız sizler için en konforlu en güzel tatilleri yapmak. Dünyanın her yerinde yepyeni keşifler yapmanızı, en iyi lezzetleri tatmanızı sağlamak. Bütçeleri ve talepleri ne olursa olsun milyonlarca misafirimize hayallerindeki tatili yapmaya devam edeceğiz’’ mesajı verildi. 20. yıl kampanyası kapsamında cast’ın yanı sıra Tatilsepeti’nin 20 yıldır ‘en iyi tatil’ için emek veren gerçek çalışanları da yer aldı.