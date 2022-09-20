Tosyalı Holding'den 'sanatta ileri dönüşüme' destek

Bu kapsamda farklı prensiplerden 5 sanatçının katıldığı Artist in Residence Programında (Sanatçı Misafir Programı) sanatçıların hurda ve atık malzemelerden yarattığı sanat eserleri, 17-22 Eylül tarihleri arasında Contemporary Istanbul’un 17. edisyonunda Tersane Istanbul’da sergileniyor.

Contemporary Istanbul’da düzenlenen “Sanatta İleri Dönüşüm Paneli”nde konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tosyalı Holding olarak tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm odaklı olarak yürütürken bu konuda farkındalık yaratmak adına sanatta ileri dönüşümü destekliyoruz. Contemporary Istanbul Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Artist in Residence Programında, sanatçılarımızın Tosyalı Holding tesislerinden seçtikleri hurda malzemelerin birer sanat eserine dönüşmüş olması sürdürülebilir bir gelecek adına oldukça heyecan verici. İnanıyorum ki sorumlu üretim ve tüketimi ne kadar teşvik edersek, geri dönüşümün önemini ne kadar iyi anlatabilirsek dünyamız o kadar çok daha yaşanabilir bir yer haline gelecek” dedi.

Geçen yıl Contemporary Istanbul’da 100. yaşını kutlayan efsanevi heykeltıraş İlhan Koman sergisinin partnerliğini üstlenerek sanatta ileri dönüşümü desteklemek üzere ilk adımı atan Tosyalı Holding, bu yıl da Contemporary Istanbul Vakfı’ “Artist in Residence (Sanatçı Misafir Programı)” kapsamında, dünyadan ve Türkiye’den alanında öncü sanatçıları, İstanbul Maslak’ta kurulan özel bir stüdyoda ağırladı.

27 tonluk hurda, sanat eserine dönüştü

Tosyalı Holding iş birliğinde gerçekleşen ‘Artist in Residence’ Programına katılan sanatçılar Chiara de Rocchi, Emrullah Örünklü, Koray Tokdemir, Nermin Ülker ve Songül Girgin, mayıs ayında Tosyalı Holding’in Osmaniye’deki tesislerini ziyaret ederek, üretim alanlarında hurdaya ayrılan 27 tonluk hurda içinden atık materyalleri seçerek İstanbul Maslak’ta programa özel kurulan stüdyoda ileri dönüşüm temasıyla eser üretmek üzere çalışmalarına başladılar. Doğaya saygılı, sürdürülebilir bir yaşam için bir araya gelen 5 sanatçı ileri dönüşüm pratikleriyle tüketildikten sonra kullanılmayan ve amaçsızlaşan malzemelere hayat verdiler. Yaklaşık beş aylık bir emeğin sonucu olarak ortaya çıkan eserler, 17-22 Eylül tarihleri arasında Contemporary Istanbul’un 17. edisyonunda Tersane Istanbul’da sergileniyor.

“Sanatta İleri Dönüşüm Paneli”

17. Contemporary Istanbul kapsamında farklı etkinliklerle de sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmaya devam eden Tosyalı Holding’in desteklediği “Sanatta İleri Dönüşüm Paneli”, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sanatçı Kemal Tufan, koleksiyoner ve galerici Emirhan Elkörek ve Contemporary Istanbul Sanat Direktörü Aslı Ünal’ın katılımıyla gerçekleştirildi.



