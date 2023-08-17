Ünlü Rus şarkıcı Polina Gagarina Antalya'da

Polina Gagarina, 23 Ağustos tarihinde Gloria Hotels& Resorts’da sahneye çıkacak. Gloria sahnesinde devam edecek konserlerde, dünyaca tanınan isimler sahne almaya devam edecek.

17.08.2023 15:51:030
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Ünlü Rus şarkıcı Polina Gagarina Antalya'da

Eurovision şarkı yarışmasıyla adını dünyaya duyurmaya başaran Polina Gagarina, 23 Ağustos Çarşamba günü Gloria Hotels& Resorts’da seyirciye unutulmaz bir perfomans yaşatmaya hazırlanıyor.

Lüks ve konforu bir araya getiren Gloria Hotels & Resorts’un dünyaca ünlü sanatçıların performanslarına ev sahipliği yaptığı yaz konserlerinin Ağustos ayındaki konuğu 2015 yılında Eurovision şarkı yarışmasında  "A Million Voices"  şarkısıyla adını dünyaya duyuran Rus şarkıcı Polina Gagarina olacak. 

Seyircilere hafızalardan silinmeyecek bir konser yaşatmak için hazırlık yapan Gagarina, 23 Ağustos tarihinde Gloria sahnesinde sevenleriyle şarkılarını bir ağızdan söyleyecek. Gloria sahnesinde yaz boyunca devam edecek konserlerde dünyaca tanınan isimler de sahne almaya devam edecek.

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