2018 enflasyonu yüzde 20,30

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Kasım ayında yüzde 1,44 düşüş yaşayan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), düşüş eğilimini sürdürerek aralık ayında yüzde 0,40 oranında geriledi. Ekonomistler, düşüşün yüzde 0,34 seviyesinde olmasını bekliyordu.

Aralık ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 21,62 olan yıllık enflasyon yüzde 20,30'a geriledi.

Kasım ayında yüzde 2,53 oranında azalan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,22 oranında düşüş yaşandı. Yıllık artış yüzde 33,64 oldu.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,19; memur ve memur emeklileri yüzde 10,7 oranında enflasyon farkı alacak.

TÜİK'ten yapılan açıklama şu şekilde;

TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış alkolsüz içeceklerde

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş giyim ve ayakkabıda

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 2,56, eğlence ve kültürde yüzde 0,25, haberleşmede yüzde 0,11 ve konutta yüzde 0,06 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış ev eşyası grubunda

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73 ve eğlence ve kültür yüzde 20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış Şanlıurfa, Diyarbakır'da

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 23,53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 18,26 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,22 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,01 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,46, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,56, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 8,47 ve su sektöründe yüzde 0,13 düşüş olarak gerçekleşti.

En fazla düşüş ham petrol ve doğal gaz sektöründe

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 22,56 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 13,14 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,47 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 1,99, içecekler yüzde 1,74, diğer ulaşım araçları yüzde 1,59 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla düşüş enerjide

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Aralık ayında aylık en fazla düşüş yüzde 8,91 ile enerji sektöründe gerçekleşti.