Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's küresel ekonomiye dair uyarılar yaptı. Kurum, artan siyasi ve jeopolitik risklerin büyümede yavaşlamaya neden olduğunu, ekonomilerin de şoklara karşı tepki verme kabiliyetini azalttığını bildirdi.



Moody's yayımladığı raporda 2020'de ekonomilerde aşağı yönlü risklerin artması, siyasi ve politik risklerdeki öngörülmezlik, ticaret savaşı belirsizlikleriyle kredi koşullarının zayıflayacağını bildirdi.

2019'da 2009'daki resesyondan beri en düşük büyümenin kaydedildiğini belirten kurum, küresel ekonominin 2020'de de kırılgan kalacağını ifade etti.



Moody's Yönetici Direktörlerinden Elena Duggar raporda "Küresel büyüme dünya ekonomisinin temel motorları olan ABD ile Çin'deki yavaşlamayla sönük kalacak. Gelişmiş ülke ekonomilerinde büyüme yavaşlayacak, Çin'deki yavaşlama ve küresel ticaret büyümesinin sona yaklaşmasıyla çoğu gelişmekte olan ülke piyasası da ortalamanın altında büyüyecek" değerlendirmesine yer verdi.



2020'de küresel ticaret gerilimi ve devam eden korumacılık aksiyonlarının kredi koşulları için temel risk olacağı vurgulandı.



ABD ile Çin anlaşmazlığı, Brexit belirsizliği ve ikili anlaşmazlıkların temel riskler olacağı, ticaret kırılmalarının küresel arz zincirleri üzerinde etkisi olacağı ve yatırım kararlarını etkileyeceği ifade edildi. Ticaret belirsizliği devam ettikçe finans piyasalarında volatilitenin de artacağı uyarısı yapıldı.



RESESYON BEKLENMİYOR



Kurum, 2020'de resesyon beklemezken ticari, siyasi ve jeopolitik risklerin önemine dikkat çekti. Gelecekte olası bir düşüte, gelişmiş ülkelerin mali ve para politikası alanlarının sınırlı olacağı belirtildi. Avrupa'da ve ABD'de resesyon riskinin yüksek kalmaya devam edeceği ifade edildi.



Moody's ayrıca faiz oranlarının düşük, getiri eğrilerinin de birkaç yıl yatay kalacağını öngördü.