ABD ilk çeyrekte % 3.1 büyüdü

ABD ilk çeyrek büyüme verisi değişmeyerek % 3.1 oldu, tüketici harcamaları aşağı yönlü revize edildi.

27 HAZİRAN, 20190
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ABD ilk çeyrekte % 3.1 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ekonomi yılın ilk çeyreğinde % 3.1 ile beklentinin hafif altında büyüdü ancak veri, ekonomik büyümenin güçlü seyrini sürdürdüğünü gösterdi.

Beklenti büyümenin % 3.2 olmasıydı. Ekonominin en büyük bölümünü oluşturan tüketici harcamaları ise % 1.3'ten % 0.9'a revize edildi. Bu rakam, bir yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi 1. Çeyrekte % 1'den % 1.2'ye revize edildi..

Güçlü yatırımlar zayıf tüketici harcamalarını dengeledi. Ancak çoğu ekonomist büyümenin yılın ikinci çeyreğinde yavaşlayabileceğini öngörüyor.

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