Faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi "Faiz oranları mevcut seviyelerde uzun süre devam edecek...Parasal gevşeme enflasyon patikasında sürdürülebilir düzeltme olana kadar sürecek" dedi.

Draghi Mart başından bu yana gelen verilerin büyüme hızında ılımlılaşmaya işaret ettiğini, ancak güçlü ve geniş çaplı büyümeyle uyumlu olduğunu bildirdi.

Draghi enflasyonda yukarı yönlü trend ikna edici olmadığını, bankanın Döviz kuru hareketlerini izlemeye devam edeceğini bildirdi.

Banka bugün beklendiği gibi faiz oranları ve varlık alım programında değişiklik yapmamıştı.

Konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle;

- Mart başından bu yana gelen veriler büyüme hızında ılımlılaşmaya işaret ediyor. Ancak güçlü ve geniş çaplı büyümeyle uyumlu olmayı sürdürüyor

- AMB döviz kuru hareketlerini izlemeye devam edecek

- AMB büyümenin geniş ölçekli ve güçlü kalmasını bekliyor

- Aşağı yönlü risklerin büyük çoğunluğu küresel

- AMB'nin parasal önlemleri yurt içi talebi destekliyor

- Artan istihdam özel tüketimi destekliyor

- Enflasyonun yılın kalanında %1.5 civarında seyretmesini öngörüyoruz

- AMB'nin enflasyon konusunda güveninde bir değişiklik yok

- Çekirdek enflasyon yavaş yavaş yükselecek

- Ana trendler enflasyonun orta vadede hedefe ulaşağı konusundaki güvenimizi desteklemeyi sürdürüyor

- Büyüme görünümünü çevreleyen riskler genel olarak dengeli

- Yapısal reformlar esaslı bir şekilde artırılmalı

- Korumacılık riski daha fazla telaffuz edilir hale geldi

- Bol miktarda teşvik gerekliliği sürüyor

- Özel sektör ve şirket tahvil alımının kesilmesine dair özel bir strateji yok

- Bazı göstergelerdeki düşüş beklenmedik ölçekte

- Bugünkü ekonomik veriler hala tarihi ortalamaların üzerinde

- Zayıflayan göstergeleri okurken ihtiyatlı olmak gerekli

- Kurlardaki volatilite azaldı, toplantıda kur volatilitesini tartışmadık

- ABD tahvil faizlerindeki yükseliş doğal bir gelişme

- Büyüme bileşenlerinde beklenmedik düşüş geçici olabilir



