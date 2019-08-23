Fed Başkanı Jerome Powell, Kansas City Fed'in düzenlediği Jackson Hole zirvesindeki sunumunda ABD ekonomisi ve para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkisini yakından izliyoruz." diyen Fed Başkanı, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yakınlaştığını söyledi ve Temmuz ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından bu yana Çin ithalatına uygulanan yeni vergiler başta olmak üzere birçok gelişme yaşandığını ekledi.

"Büyüme için uygun adımları atacağız." diyen Powell, Çin'in ithalata yönelik yeni vergilerini, özellikle Almanya ve Çin'de olmak üzere küresel yavaşlamaya dair daha fazla kanıtı ve artan sert Brexit ihtimali, Hong Kong'da yükselen tansiyon gibi jeopolitik gelişmeleri not ettiklerini belirtti.

Ekonominin olumlu bir konumda olduğunu ancak önemli riskler bulunduğunu belirten Powell, küresel riskleri işaret ederek "Bu gelişmelerin etkilerine dair değerlendirmemize dayanarak, güçlü bir işgücü piyasası ve simetrik yüzde 2 enflasyon hedefiyle büyümeyi sürdürmeye uygun bir şekilde davranacağız." dedi.