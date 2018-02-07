Büyüme tahmini yükseldi

AB, Euro Bölgesi 2018 büyüme ve enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre büyüme tahmini % 2.1'den %2.3'e, enflasyon tahmini % 1.4'ten % 1.5'e çıkarıldı.

7 ŞUBAT, 20180
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Büyüme tahmini yükseldi

Avrupa Komisyonu enflasyonun baskı altında kalmaya devam edeceğini belirterek Euro Bölgesi 2018 büyüme ve enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre büyüme tahmini % 2.1'den %2.3'e, enflasyon tahmini % 1.4'ten % 1.5'e çıkarıldı.

2019 yılı büyüme tahmini ise %2'ye yükseltildi. 2019 enflasyon beklentisi değişmeyerek %1.6'da bırakıldı. İngiltere'nin 2018 yılı büyüme tahmini %1.4'e yukarı yönlü revize edildi. AB Ekonomik İşler'den sorumlu Komiser Pierre Moscovici Avrupa ekonomisinin 2018'er güçlü başladığını, büyümenin de önceki 10 yıla kıyasla daha dengeli hale geldiğini bildirdi.  

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