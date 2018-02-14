Cari açık 47,1 milyar dolar oldu

Cari işlemler dengesi, aralık ayında 7.7 milyar dolar açık verdi. Türkiye 2017 yılını ise 47.1 milyar dolar cari açık ile kapattı.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aralık ayına göre 4 milyar 360 milyon dolar azalarak 7 milyar 700 milyon dolar oldu. Böylece 2017 yılı 47 milyar 100 milyon dolar cari açık ile kapanmış oldu. Bu arada kasım ayı cari açık verisi 4.2 milyar dolardan 4.38 milyar dolara revize edildi.

TCMB'den yapılan değerlendirmeye göre; dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 163 milyon dolar artarak 7.43 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 231 milyon dolar artarak 1.19 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

'Net hata noksan' sil baştan

Bu arada Merkez Bankası, kaynağı belli olmayan para giriş/çıkışını gösteren net hata noksan hesaplamalarında güncellemeler yaptı.

“Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, ödemeler dengesi istatistiklerinde 2012 yılından itibaren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldığı duyuruldu.

Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemlerini ve dolayısıyla “Net Hata ve Noksan” kalemini etkiledi.

Güncellemeler sonucunda, net hata ve noksan kalemi; 2012 yılında 897 milyon dolar, 2013 yılında 536 milyon dolar, 2014 yılında 921 milyon dolar ve 2015 yılında 442 milyon dolar azalış, 2016 yılında 44 milyon dolar artış ve 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 2 milyar 526 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 5,3 milyar dolar azalış gösterdi.

Net hata noksan aralıkta 228 milyon dolar olurken, 2017 yılında 16 milyon dolar çıkış yaşandı.