Dış ticaret haddi Ocak'ta geriledi

Dış ticaret haddi Ocak ayında 2,5 puan düşüşle 101,6 oldu.

TÜİK, Ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksi Ocak'ta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,5 azaldı. Söz konusu dönemde ithalat birim değer endeksinde de yüzde 3,1 düşüş kaydedildi.

İhracat miktar endeksi ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 24,9 azaldı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Ocak ayında 104,1 olan dış ticaret haddi, 2,5 puan azalarak, 2019 yılı Ocak ayında 101,6 oldu.