Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), geçen yılın sonunda başlayan resesyonun ardından Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 1 küçüleceğini öngördü.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisinin gelecek yıl kademeli olarak iyileşmesini bekliyor.

Bankanın Ekonomik Görünüm Raporu'nda, "Türkiye ekonomisinin 2018 yılında yüzde 2,6 seviyesindeki büyümesinin ardından, 2019'da yüzde 1 daralma kaydetmesini bekliyoruz. 2020 yılında ise ekonominin kademeli şekilde iyileşerek yaklaşık yüzde 2,5 seviyesinde bir büyüme kaydetmesini öngörüyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye'de temel göstergelerin, ekonomik yavaşlamada bu yılın ilk çeyreğinde dip seviyenin görülmüş olabileceğine işaret ettiği vurgulanan raporda, bunun kısmen mart ayındaki yerel seçimler öncesinde uygulanan "geçici karşı döngüsel tedbirlerin" sonucu olabileceği belirtildi.

Raporda, "2018 yılındaki yüksek oynaklığın ardından, Türk Lirası'ndaki dengelenmeye rağmen para birimi, yatırım algısındaki değişimlere karşı yüksek hassasiyetini koruyor" ifadesine yer verildi.

EBRD raporunda, ayrıca geçen sene para birimindeki değer kaybının etkisinin azalmasıyla önümüzdeki dönemde Türkiye'de enflasyonun kademeli olarak azalmasının beklendiği de kaydedildi.