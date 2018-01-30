Ekonomiye güven 5 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi ocakta beş ayın en yükseği olan 104.9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10 artarak 104.9 ile beş ayın en yükseğine çıktı.

Endeks Temmuz 2017'de 100 değerinin üzerine çıkmış, Ağustos 2017'de ise 2012'den bu yana en yüksek olan 106.4 değerini almıştı. Aralık ayında ise endeks 95.3 seviyesindeydi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması ortalama üzeri güveni; 100'den küçük olması ise ortalama altı güveni gösteriyor.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.