TÜİK verilerine göre Kasım ayında 91,3 olan ekonomik güven endeksi Aralık ayında yüzde 2,6 oranında artarak 93,8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güveni düştü

Aralık ayında reel kesim güven endeksi 108,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 93,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 68,9 değerine yükseldi. Aralık ayında Tüketici Güven Endeksi ise 58,8 değerine geriledi.