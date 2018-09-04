Enflasyon 15 yılın zirvesinde

Enflasyon Ağustos ayında yüzde 17,90'a yükselerek 15 yılın zirvesine çıktı. Merkez Bankası verilerin duyurulması sonrasında açıklama yaptı.

4 EYLÜL, 20180
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Enflasyon 15 yılın zirvesinde

Türk Lirasında (TL) bu yıl yaşanan değer kayıpları ve TL'nin Dolar ve Euro'ya karşı tarihi düşük seviyelerine ulaşmasından sonra enflasyondaki yükseliş trendi devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,90 artış gösterdi. Bu artışın 2003 yılından bu yana en yüksek seviye olduğu bildiriliyor.

Tüketici fiyat endeksinde bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla artış ulaştırma, çeşitli mal ve hizmetler, ev eşyası, gıda ve alkolsüz içecekler ve konut gruplarında yaşandı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,13 artış gösterdi.

Merkez Bankası'ndan açıklama

Merkez Bankası (TCMB) enflasyon verilerinin kamuoyuna yansıması sonrasında bir açıklama yaptı. Açıklamada "Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir" denildi.

Bu açıklama sonrasında gözler 13 Eylül'de yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi.

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