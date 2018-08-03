Enflasyon beklentinin altında

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 0.55 ile piyasa beklentisinin altında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise 15.85 oldu

TÜFE, temmuz ayında yüzde 0.55 artış gösterdi. Piyasada beklenti yüzde 1 artış olacağı yönündeydi. Temmuz ayında yıllık enflasyon ise 15.85 oldu. Yıllıkta beklenti ise yüzde 16.30 düzeyindeydi. Yurtiçi üretici fiyatları aylık bazda yüzde 1.77 artış gösterirken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 25 ile yüksek seyrini korumaya devam etti. Çekirdek enflasyon ise yıllıkta 15.10 seviyesinde yer aldı.

TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış lokanta ve otellerde

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 1,82, eğlence ve kültürde yüzde 1,62, sağlıkta yüzde 1,20 ve konutta yüzde 1,10 artış gerçekleşti.

Giyimde yüzde 3,07 düşüş yaşandı

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,28 ve haberleşmede yüzde 0,11 düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 20,32, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,40, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 17,24 ve lokanta ve oteller yüzde 13,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Yİ-ÜFE yıllıkta yüzde 25

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,41 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,86, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,87, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,99, su sektöründe yüzde 1,44 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış tütün ürünlerinde

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 11,09 ile tütün ürünleri, yüzde 3,84 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 3,45 ile kimyasallar ve kimyasal ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık içecekler yüzde 0,33, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 0,12, metal cevherleri yüzde 0,02 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.



Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış sermaye malında

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Temmuz ayında aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.