"Enflasyon hedeflere yakınsayacak"

TCMB Başkanı Çetinkaya, "Alınan koordineli önlemlerin de katkısıyla enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsaması beklenmektedir" dedi.

30 KASIM, 20180
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"Enflasyon hedeflere yakınsayacak"

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini söyledi.

Finansal koşullardaki sıkılaşma ve zayıf iç talebin etkisiyle iktisadi faaliyetin yavaşladığına dikkati çeken Çetinkaya, dış talebin ise gücünü koruduğunu kaydetti.

"Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsaması beklenmektedir" diyen Çetinkaya, "TCMB fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı sınırlamak amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmıştır. Alınan koordineli önlemlerin de katkısıyla enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsaması beklenmektedir. Enflasyon görünümünü etkileyen faktörler yakından izlenerek para politikası araçları fiyat istikrarı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

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