Enflasyon tahmini düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Üçüncü Enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Uysal, 2019 enflasyon tahminini yüzde 14,6'dan yüzde 13,9'a çektiklerini açıkladı. TCMB Başkanı Uysal "Enflasyonun 2020 yıl sonunda % 8.2'ye, 2021 yıl sonunda ise % 5.4'e geriledikten sonra orta vadede % 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı.

TCMB 2019 YILI ENFLASYON RAPORU - Tahminler

Ocak Raporu Nisan Raporu Temmuz Raporu TÜFE 2019 14,6 14,6 13,9 TÜFE 2020 8,2 8,2 8,2







Gıda enflasyonu - 2019 13 16 15 Gıda enflasyonu - 2020 10 11 11







2019 ortalama petrol fiyatı 63 $ 67,2$ 65 $





Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11,5 ile yüzde 16,3 aralığında (orta noktası yüzde 13,9), 2020 yılı sonunda yüzde 5,2 ile yüzde 11,2 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceğini öngörmekteyiz.

Nisan Enflasyon Raporu’nu takip eden dönemde enflasyon belirgin bir düşüş göstererek tahmin aralığının altında gerçekleşti. Enflasyondaki düşüşün yanı sıra parasal sıkılaştırmanın da etkisiyle enflasyon beklentilerinde öngördüğümüz iyileşme ve ithalat fiyatları ile gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü güncellemeler yıl sonu enflasyon tahminimizi bir önceki rapor dönemine kıyasla olumlu etkiledi. Diğer taraftan, çıktı açığındaki yukarı yönlü sınırlı revizyon ile alkollü içecekler ve tütün grubundaki vergi ayarlamaları bir önceki rapor dönemine göre yıl sonu enflasyon tahminlerimize yükseltici etkide bulundu.

Bu doğrultuda, nisan ayında yüzde 14,6 olarak açıkladığımız 2019 yıl sonu tüketici enflasyon tahminini yüzde 13,9’a indirdik. Diğer taraftan, aşağı ve yukarı yönlü katkıların birbirini dengelemesiyle 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmedik. 2019 yıl sonuna dair enflasyon tahminimizi, 0,7 puan aşağı yönlü güncelledik."

Uysal, "Finansal istikrara katkı sunmak amacıyla elimizdeki araçları gerektiğinde etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Murat Uysal, "Dolarizasyonda bir miktar daha pozitif döneme gireceğimizi öngörüyoruz." ifadesini kullandı.