TÜİK verilerine göre enflasyon kasım ayında yüzde 10,56, oniki aylık ortalamalara göre ise yüzde 15,86 oldu. Gıda enflasyonu da yüzde 20,76'yı buldu. ÜFE de yüzde 19,68 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019 enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyonda (TÜFE) kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,38, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,87 artış gerçekleşti. Enflasyon mevsimsel baz etkisiyle enflasyon eylülde yüzde 9,26, ekimde ise yüzde 8,55 olarak açıklanmıştı.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,69 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 0,59, haberleşmede yüzde 0,39, konutta yüzde 0,36 ve ulaştırmada yüzde 0,33 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,44 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Ana harcama grupları itibariyle endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,15 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜTÜN VE ALKOL YÜZDE 43 ZAMLANDI

Yıllık en fazla artış yüzde 43,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim yüzde 14,35, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14,03, sağlık yüzde 13,85, lokanta ve oteller yüzde 13,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarını oluşturdu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,59, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,13 artış gerçekleşti.

ENDEKSTEKİ 296 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI

Kasım 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 89 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

İMALAT SANAYİNDE DÜŞÜŞ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise 2019 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,08 düşüş, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,68 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,08, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,53 düşüş, su temini sektöründe yüzde 0,19 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 4,85 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 1,80 ile ana metaller, yüzde 1,39 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 3,48, gıda ürünleri yüzde 1,48, içecekler yüzde 1,31 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre aylık en fazla düşüş yüzde 0,60 ile ara malında gerçekleşti.