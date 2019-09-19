Fed, faizi 25 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi politika faizini düşürdü. En dikkat çeken gelişme ise, Eylül 2016'dan bu yana ilk kez kararın 3 üyenin aleyhte oyu ile alınması oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi politika faizinde bir indirime daha gitti.

Fed, faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 1.75-2.00 aralığına çekti.

3 yıl sonra bir ilk

Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) en dikkat çeken gelişme, Eylül 2016'dan bu yana ilk kez kararın 3 üyenin aleyhte oyu ile alınması oldu.

Bu aynı zamanda Jerome Powell döneminde en çok sayıda üyenin karara muhalefet ettikleri toplantı oldu.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Kansas City Fed Başkanı Esther George faizlerin değiştirilmemesi yönünde oy kullandılar.

St. Louis Fed Başkanı James bullard ise daha büyük faiz indirimi istediği için karara muhalefet etti.

Büyüme tahminleri yukarı güncellendi

Fed büyümeye ilişkin tahminini yukarı çekerken, faiz tahminlerini aşağı yönde revize etti.

Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, 2019 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıktı. Banka gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 2,0 olarak bırakırken, 2021 beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a çıkardı. 2022 yılı için büyüme beklentisi yüzde 2,8 olarak belirlenirken, uzun dönem beklentisini yüzde 1,9 olarak kaldı.

Banka'nın bu yıl için işsizlik oranı beklentisi yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye çıkarılırken, 2020 beklentisi yüzde 3,7, 2021 beklentisi yüzde 3,8 olarak kaldı. 2022 Yılı beklentisi yüzde 3,9 olarak açıklanırken, uzun dönem tahmini yüzde 4,2 olarak değiştirilmedi.

Bankanın PCE enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 1,5, gelecek yıl için yüzde 1,9, 2021 tahmini yüzde 2,0, uzun dönem tahmini yüzde 2,0 olarak kaldı. 2022 için tahmin yüzde 2,0 olarak açıklandı.

Çekirdek PCE için tahmin bu yıl için yüzde 1,8, gelecek yıl için yüzde 1,9 ve 2021 için yüzde 2,0 olarak kalırken, 2022 için yüzde 2,0 olarak belirlendi.

Banka yetkililerinin faiz tahmini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 1,9'a, gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a, 2021 için yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e çekildi.

Uzun dönem için yüzde 2,5 olan tahmini değişmezken, 2022 için tahmin yüzde 2,4 olarak belirlendi.

Powell: Verileri izleyeceğiz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisini ilerleyen dönemde zayıflaması durumunda daha fazla faiz indiriminin gelebileceğini, bankanın faizde hareket yönünün gelecek verilere bağlı olacağını söyledi.

Faiz oranlarının düşürülmesinin ekonominin gücünün korunması ve risklere karşı güvence yaratılması amacıyla uygulandığının altını çizen Powell, ekonominin temel görümünün olumlu, istihdam piyasasının ise güçlü olduğunu kaydetti.

Powell, bu hafta piyasalarda finansman baskısının yükseldiğini belirterek, faiz oranlarının uygun aralıkta tutulması için gerekli operasyonların uygulanmasına devam edileceğini bildirdi.

Para poltikasında önceden belirlenmiş bir istikametinin bulunmadığını söyleyen Powell, “Fed'in bundan sonra faizlere ilişkin ne yapacağı gelecek verilere bağlı olacak.” diye konuştu.

Komite üyeleri arasında görüş ayrılıklarının bulunduğu yönündeki soruya ise Powell “Fed yetkilileri için bu, zorlu bir muhakeme zamanı.” karşılığını verdi.

ABD ekonomisini ılımlı hızda büyümeye devam etmesinin beklendiğinin altını çizen Powell, ticaretteki belirsizlikler büyümedeki yavaşlamanın nedeni olduğunu vurguladı.