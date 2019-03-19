Fed ne yapacak?

Piyasalar, yarın kararları açıklanacak Fed toplantısına odaklandı. ABD'de geçen hafta beklentilerin altında kalan makro ekonomik veriler Fed'in faiz artırımı konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini destekliyor. Toplantıda, Fed’in üç ayda bir açıkladığı makro tahminler ve faiz patikasına ilişkin beklentiler de görülecek.

Karar sonrasında Fed Başkan Jerome Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamalar da piyasaların odak noktasında yer alacak.

Fed'in ocak ayındaki karar metninde ek faiz artışları referansı kaldırılarak federal fonlama faizlerinin temel politika aracı olduğu tekrarlanmıştı. Powell da faiz artırımına yönelik görüşlerinin değiştiğini ifade ederek, "Faiz artırmaya yönelik konu kısmen zayıfladı" demişti. Powell, ülke ekonomisinin iyi bir durumda olduğunu belirterek, Çin ve Avrupa’da ekonomik büyümenin yavaşladığını, bazı küresel risklerin halen devam ettiğini ve dünyada finansal şartların sıkılaştığını kaydetmişti.

Bu gelişmelere paralel, Fed'in projeksiyonlarını bu yıl bir faiz artırımı yönünde revize edeceği beklentisi güçlendi. Ocak ayından bu yana meydana gelen gelişmeler ve kötü gelen makro ekonomik veriler göz önüne alındığında bankanın bilanço daraltmayı da yıl sonuna doğru sonlandırılabileceği tahmin ediliyor.