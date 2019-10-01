Fed: Trump'ın tarifeleri ters tepti

Fed tarafından yapılan bir çalışmanın sonuçlarına dayandırılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABDli imalatcıları korumak ve güçlendirmek adına tarifeleri yükseltme stratejisinin geri teptiği, iş kaybı ve yüksek fiyatlara sebep olduğu bildirildi.

Fed ekonomistleri Aaron Flaaen ve Justin Pierce tarafından yapılan akademik çalışmaya göre 2018 tarifelerinin imalat sektöründe işsizliğe ve buna bağlı olarak üretici fiyatlarında artışa sebep olduğu bildirildi.

Çalışmada, tarifelerin ABD iç piyasasında bazı sanayi kollarında rekabeti düşürürken, artan girdi maliyetlerinin misilleme tarifelerinin etkilerini dengelemekten daha öteye gittiği sonucuna ulaşıldığı bildirildi.

Fed ekonomistleri tarafından yapılan çalışmaya göre, tarifelerin uzun vadeli etkilerinin beklenenden daha farklı sonuç verebileceği ve tarifelerin şu ana kadar ABD imalat sektöründeki aktiviteyi artırmadığı belirtildi.



Fed ekonomistleri tarafından yapılan çalışma, dünya çapında birbirine bağlı tedarik zincirlerinin varlığı göz önüne alındığında, kısasa kısas ticaret misillemesinin geçmiş için iyi bir hamle olduğu sonucuna ulaştı.

Ticaret misillemelesinden üretici olarak en çok zarar gören on imalat endüstrisinin, manyetik ve optik medya, deri ürünleri, alüminyum levha, demir ve çelik, motorlu taşıtlar, ev aletleri, kereste fabrikaları, ses ve video ekipmanları, böcek ilacı ve bilgisayar ekipmanı olduğu belirtilirken, fiyatların yükselmesi açısından ticaret misillemesinden en çok zarar gören on endüstri ise alüminyum levha, çelik ürün, kazanlar, dövme, birincil alüminyum üretimi, ikincil alüminyum eritme, mimari metaller, nakliye ekipmanları, genel amaçlı makine ve ev aletleri olarak sıralandı.