Piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz kararında bir sürpriz çıkmadı ve 25 baz puanlık indirim geldi. Beklentiler dahilinde gelen karar sonrasında dolar/TL kurunda 5,70 civarındaki seyir sürüyor.

Dün akşamki Fed faiz kararının ardından bugün gözler Merkez Bankası Enflasyon Raporu'na çevrildi. Toplantıda yıl sonu enflasyon tahmininin 13,9'dan, Yeni Ekonomik Planı (YEP) ile uyumlu olacak şekilde yüzde 12'ye çekilmesi bekleniyor.



Dünkü Borsa İstanbul kapanışında 5,73 seviyelerinde bulunan dolar/TL kuru, Fed'in faiz kararını açıkladığı dakikalarda 5,70 civarında değerleniyordu. Kur, bu sabahki işlemlerde de benzer seviyelerde el değiştiriyor.



Saat 08:45 itibariyle dolar 5,7080 liradan; euro 6,3780 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini 7,3820 lira.

Piyasalar, bugünkü enflasyon raporunun ardından yarın Fitch'in açıklayacağı Türkiye raporunu yakından takip edecek.