Fed Başkanı Powell, bankanın gelecek yıl yapacağı tüm toplantıların faiz artırma ihtimali açısından canlı olacağını ifade etti.

ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen "Global Perspektifler" başlıklı panelde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, piyasaların zamanla her toplantıda faiz artırılabileceği fikrine alışacağını söyledi.

Önümüzdeki yıl her iki toplantıda bir yerine tüm politika toplantılarının ardından basın konferansı düzenleneceğini aktaran Powell, "Gelecek yılki bütün toplantılar faiz artırma ihtimali açısından canlı olacak, buna şüphe yok." diye konuştu.

Konuşmasında, ABD ekonomisinin mevcut performansından mutluluk duyduğunu belirten Powell, büyümenin güçlü ve enflasyonun düşük olduğuna işaret ederek, "Fed'in amacı işsizlik ve enflasyonu mümkün olduğunca düşük uzun süre düşük tutmak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, küresel büyümenin yavaşlamasını "endişe verici" olarak nitelendiren Powell, "Bizim görevimiz ABD'de istikrarlı fiyat, tam istihdam ve finansal istikrar şartlarını sağlamak ancak dünya genelinde ne olduğu da gerçekten önemli." değerlendirmesinde bulundu.