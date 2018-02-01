İhracat ocakta yüzde 16 arttı

TİM verilerine göre, ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ocak ayı ihracat verilerini açıkladı.

İhracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece ihracat tarihindeki en iyi 3. ocak ayı rakamı elde edildi.

Son 12 aylık dönemde, yüzde 10,1'lik artışla 158 milyar 4 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. Miktar bazında ihracat da ocakta yüzde 9,8 yükselişle 9,7 milyon tona çıktı.

BÜYÜKEKŞİ: YIL SONUNDA 170 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "12 aylık ihracatımız 158 milyar doları aştı. Bir iki ay içerisinde 160 milyar dolar barajını da aşacağız, yıl sonunda 170 milyar doların üzerine çıkacağız" dedi.