Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı işsizlik verisini açıkladı. Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık artışla yüzde 46,4 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 70 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 286 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7'si tarım, yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 7'si inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.



Ocakta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaatın payı 0,5 puan arttı. Hizmet sektörünün, istihdam edilenler içindeki payında ise değişim olmadı.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜKSELDİ



İş gücü, ocakta 2017'nin aynı dönemine göre 780 bin kişi artarak 31 milyon 438 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 71,3, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 33,2'yi buldu.



Ocakta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 32,5 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 21,8 olarak hesaplandı.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 28 bin kişi artarak 28 milyon 937 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 47,9 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 5 bin kişi azalarak 3 milyon 163 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 9,9 olarak kayıtlara geçti.



Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre değişmeyerek yüzde 53,2 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 50 bin kişi, hizmet sektöründe 4 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 53 bin, inşaat sektöründe 29 bin kişi arttı.