Dünya ekonomisindeki yavaşlamayla birlikte resesyonun yakın olup olmadığı finansal piyasalar, şirketler ve siyasetin gündemindeki en önemli soru.

Küresel ekonomi bocalıyor ve devrilip devrilmeyeceği finansal piyasalar, şirketler ve siyasetin gündemindeki en önemli soru.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Yatırımcılar, Cuma günü ABD ile Çin'in kısmi ticaret anlaşmasına vardığı yönündeki olumlu haberin tadını çıkarırken, İngiltere'nin de Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmalı ayrılabileceğine yönelik sinyaller geldi. Ancak dünyanın 2009 yılından bu yana görülecek ilk resesyona ne kadar yakın olduğuna dair tartışma yakında yeniden alevlenebilir.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bu hafta Washington'da gerçekleştireceği yıllık toplantısında bu konu üzerine tartışmalar olacağı kesin. Bloomberg Economics'in küresel GSYİH takipçisi büyüme hızının 2018 başındaki yüzde 4.7'den üçüncü çeyrekte yüzde 2.2'ye gerilediğini gösteriyor.

IMF'nin yeni lideri Kristalina Georgieva yavaşlamanın yayılmasına ilişkin “ciddi bir risk” görüyor ve kurum, büyük bir ihtimalle 2019 için küresel büyüme tahminini Salı günü halihazırda 2009'dan beri en düşük seviyesinde olan yüzde 3.2'den aşağı çekecek.

Tahvil traderları, 14 trilyon dolarlık tahvilin eksi faizle işlem görüyor olmasıyla kesinlikle endişeli. Ancak hisse senedi yatırımcıları MSCI Dünya Endeksi'ni bu yıl yüzde 14 yukarı taşıdı.

Bloomberg Economics'in baş ekonomisti Tom Orlik, dünyanın büyük bir yavaşlamadan sıyrılabilmesi için “çok şeyin iyi gitmesi” gerektiğini belirtti.

2020 yılında küresel resesyon yaşanmasına ilişkin endişe edilmesi gereken önemli konular arasında ABD – Çin ticaret savaşı, küresel imalattaki zayıf seyir, jeopolitik gerginlikler, küresel kar artışının ikinci çeyrekte yavaşlaması, merkez bankası cephanelerinin olası bir resesyon öncesinde azalmış olması bulunuyor.