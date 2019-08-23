'Küresel resesyon' tehlikesi

Harvard Üniversitesi ekonomisti Carmen Reinhart, Hong Kong'da devam eden siyasi kargaşanın dünya ekonomisi için taşma noktası olabileceğini söyledi.

Reinhart, aralarında ABD ile Çin arasında şiddetlenen ticaret savaşı dahil küresel büyümeyi olumsuz etkileyen şok olaylarına dikkat çekerek, Hong Kong'un temel endişeleri arasında yer aldığını kaydetti.

Bloomberg Television’dan Kathleen Hays'e konuşan Reinhart, "Şu anda beni çok fazla endişelendiren şok, Çin'de ve genel olarak Asya'daki büyümeyi etkileyebilecek olan Hong Kong'daki kargaşa," dedi.

Uluslararası finans alanında uzmanlaşan Reinhart, "Bunlar izole bölgesel etkiler değil, bunların gerçekten de küresel sonuçları var. Bu nedenle, taşma noktası olabilecek bu olay, çok önemli bir küresel yavaşlamayı ve hatta resesyonu tetikleyebilir. Buna aday olacak, buna aday olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Üç ay önce başlayan bu hükümet karşıtı gösteriler, halihazırda Çin'deki yavaşlamadan ve ticaret savaşından olumsuz etkilenen Hong Kong ekonomisi üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu akademik uyarı, Boston Fed Başkanı Eric Rosengren'in Hong Kong krizinin kendi küresel endişe listesinde olduğunu söylemesinden birkaç gün sonra geldi.

Rosengren bu hafta Bloomberg Television'a yaptığı değerlendirmede, "Hong Kong'da uluslararası piyasalara geniş anlamda yayılabilecek problemler var," dedi ve "Hong Kong büyük küresel kentlerden biri ve bu nedenle durumun nasıl şekil alacağı konusunda endişe duymak durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.