İhracat GTS'ye göre mart ayında yüzde 0,5 artışla 16,33 milyar dolar oldu. Bu, aynı zamanda mart ayı ihracat rekoru. 2019'un ilk çeyreğinde ise toplam ihracat 44,56 milyar dolara ulaştı.

İhracat GTS'ye göre mart ayında yüzde 0,5 artışla 16,33 milyar dolar oldu. Bu, aynı zamanda mart ayı ihracat rekoru. 2019'un ilk çeyreğinde ise toplam ihracat 44,56 milyar dolara ulaştı.

Mart ayında ithalat ise yüzde 17,81 azalarak 18,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,3 oldu. Ticaret açığı da 1,97 milyar dolar olarak hesaplandı.

ÖTS'ye göre bakıldığında ise Mart ayı ihracatı 15,49 milyar dolar oldu. İthalat da 17,63 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu arada Mart ayında Gümrük İdareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı 12,76 milyar lira oldu. Şubat'ta bu tutar 10,57 milyar lira seviyesindeydi.



























