Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin döviz rezervlerindeki düşüşün kredi notu açısından negatif olduğunu bildirdi.

Moody's değerlendirmesinde şu tespitler yer aldı:

"Türkiye'nin döviz rezervlerindeki erime kredi notu açısından negatif, dış kırılganlığı artırıyor. Rezervlerde düşüş TCMB'nin yerel seçimler öncesinde liraya destek vermek için döviz piyasasına müdahale etiğine işaret ediyor. TCMB'nin liraya destek için müdahalesi bankanın şeffaflığı ve bağımsızlığı konusunda soruların, kuşkuların yinelenmesine neden olur. Türkiye'nin finansal piyasalarında yinelenen kargaşa ve resesyona ilişkin politika reaksiyonu daha fazla sermaye çıkışı riskini artırıyor."