2019 enflasyon hedefini yüzde 5 olarak koruyan Merkez Bankası, para politikasının bu hedef doğrultusunda oluşturulacağını bildirdi.

Merkez Bankası (TCMB) 2019 yılına ilişkin "Para ve Kur Politikası" metnini yayımladı. TCMB enflasyon hedefinin hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu yüzde 5'te korunduğunu; para politikasının ise enflasyonu bu hedefe kademeli yaklaştıracak şekilde oluşturulacağını belirtti.

2019 yılı Para ve Kur Politikası metninde önümüzdeki yıl da sekiz Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirileceğine, bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğuna, dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edileceğine de dikkat çekildi.

Açıklamada, "Banka döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takıp etmeye, gerekli önlemleri almaya ve ilgili araçları kullanmaya devam edecek" denildi.

TCMB'nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi olmadığına dikkat çekilen metinde, döviz kurunun iktisadı temellerden belirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma "kayıtsız kalınmayacağı" da belirtildi.