Sanayi üretimi beklentiyi aştı

Sanayi üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı, bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,6 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,1 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 121,4 değerine çıktı. Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış gösterdi. Mayısta 121,4 olarak hesaplanan endeks, 2017'nin aynı ayında 113,5 seviyesinde bulunuyordu.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0,1 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 artış kaydetti.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 1,8 ile dayanıklı tüketim malı sektöründe gerçekleşirken, en fazla azalış yüzde 6,2 ile yüksek teknoloji sanayi grubunda görüldü. Öte yandan TÜİK 2016-2018 dönemini kapsayan bazı aylarda takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinde revizyona gitti.

BAKAN VARANK: SANAYİ ÜRETİMİ YÜKSEK BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRMÜŞTÜR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mayıs ayı sanayi üretimi verisini değerlendirdi.



"Sanayi üretimi mayıs ayında da beklentileri aşmış ve yüksek büyümesini sürdürmüştür" ifadesini kullanan Varank şunları söyledi:



"Veriler yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü göstermektedir. Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkması, kısa dönem içinde yatırımların hızla artmasının önünü açacak."